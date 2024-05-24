Состоится ли в 2024 году в России новая волна мобилизации, как утверждает Зеленский?

Только за первый месяц этого года из контрактников отправились в зону СВО порядка 53 тысяч человек. Об этом заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Кроме того, к контрактной службе привлекаются и люди с судимостью, чьи преступления не относятся к тяжким или особо тяжким.