Состоится ли в 2024 году в России новая волна мобилизации, как утверждает Зеленский?

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Первая мобилизация в России состоялась 21 сентября 2022 года, а её завершение произошло спустя чуть больше месяца — 28 октября. Всего в тот раз в зону СВО забрали около 300 тысяч человек. Эти данные предоставлял бывший министр обороны России Сергей Шойгу.
После конца первой мобилизации в интернете неоднократно появлялись слухи о проведении повторной, но в предполагаемые даты ничего не происходило. Теперь же Министерство обороны возглавил новый человек — Андрей Белоусов, который ранее положительно относился к проведению мобилизации.
Однако на недавнем заседании он заявил, что мобилизация пока не планируется: для формирования вооружённых сил будут привлекать контрактников, число которых за последние полгода сильно увеличилось — на это повлияли обстрелы Белгорода и теракт в Москве.
Также Белоусов добавил, что одной из главных целей специальной военной операции является победа с минимальными потерями.
В интернете появилась новость, в которой говорится о начале призывной кампании для «мобилизационных сборов», но это фейк. Таких сборов не существуют, есть только военные, отмечает официальный канал «Борьба с фейками».
Военные же сборы проводятся ежегодно, поскольку являются плановыми мероприятиями для россиян в запасе. Длятся они две недели в начале или в конце учебного года. Об их проведении становится известно из указа президента России Владимира Путина.
Глава государства также ранее неоднократно высказывался, что новой мобилизации в планах пока нет — на начало 2024 года в зоне боевых действий находились порядка 600 тысяч военнослужащих, при этом контракты продолжают заключать около 1500 россиян каждый год.
Только за первый месяц этого года из контрактников отправились в зону СВО порядка 53 тысяч человек. Об этом заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Кроме того, к контрактной службе привлекаются и люди с судимостью, чьи преступления не относятся к тяжким или особо тяжким.
Тем не менее многие эксперты считают, что новая волна мобилизации необходима. Такое мнение высказывает и писатель Захар Прилепин: он считает, что новая мобилизация должна помочь отдохнуть тем, кого забрали в первый раз.
Член комитета Госдумы Виктор Соболев же отмечает, что полную мобилизацию проведут только на случай войны и при условии введения в стране военного положения. Под такую мобилизацию попадут не только отцы троих детей, но и мигранты с российским гражданством.
На сегодняшний день новая волна мобилизации не планируется, несмотря на то, что ранее президент Украины Владимир Зеленский якобы раскрыл карты и сообщил о возможной мобилизации в России. Эту информацию опровергли Андрей Белоусов и пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
Напомним, что ранее многие эксперты также высказывались насчёт окончания специальной военной операции на Украине. Кто-то предрекал конец уже в текущем году, а кто-то считал, что конфликт затянется ещё на несколько лет. Точного ответа не этот вопрос нет, однако выдвинутые предположения можно прочитать в двух материалах, подготовленных редакцией Бел.Ру.
Насчёт трудного положения Украины писали даже зарубежные журналисты, которые изначально поддерживали эту страну.
Кроме того, ранее в Госдуме отмечали, что ротация для мобилизованных, призванных на службу в 2022 году, не предусмотрена. Покинуть зону боевых действий они смогут только после окончания СВО. Однако им положен отдых, поэтому раз в полгода военнослужащих отправляют в двухнедельный отпуск.
Ранее также редакция Бел.Ру объясняла, кто стал новым министром обороны РФ и почему именно его выбрали на этот пост. Добавим, что Андрей Белоусов не служил в армии.