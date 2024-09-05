Будет ли мобилизация в России в 2024 году? Ответ дали в Кремле

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о новой волне мобилизации в России не рассматривается. Отвечая на вопрос на Восточном экономическом форуме, Песков подчеркнул: «Обсуждений таких не ведётся».
О том, стоит ли ожидать мобилизацию, редакция «Бел.Ру» делала большой материал в конце августа текущего года.
Представитель Кремля отметил, что число граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, растёт. По словам Пескова, в стране принимаются экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.