Будет ли мобилизация в России в 2024 году? Ответ дали в Кремле

Песков ответил на вопрос о мобилизации в РФ

Слухи о новой волне мобилизации не утихают, особенно после нападения на Курскую область в августе. Актуальный ответ дали в Кремле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил его ТАСС.