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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Дмитрий Песков рассказал, планируют ли российские власти снова устроить мобилизацию.

Будет ли мобилизация в России в 2024 году? Ответ дали в Кремле

5 сентября 2024, 06:44
Фото: 1MI
Дмитрий Песков рассказал, планируют ли российские власти снова устроить мобилизацию.

Песков ответил на вопрос о мобилизации в РФ

Слухи о новой волне мобилизации не утихают, особенно после нападения на Курскую область в августе. Актуальный ответ дали в Кремле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил его ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о новой волне мобилизации в России не рассматривается. Отвечая на вопрос на Восточном экономическом форуме, Песков подчеркнул: «Обсуждений таких не ведётся».

О том, стоит ли ожидать мобилизацию, редакция «Бел.Ру» делала большой материал в конце августа текущего года.

Представитель Кремля отметил, что число граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, растёт. По словам Пескова, в стране принимаются экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.

Будет ли мобилизация в 2024 году в России?
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