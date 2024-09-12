Рождение и возрождение Белгорода: историк рассказал, стоит ли отмечать 11 сентября

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а месте оставались люди, многие здания всё-таки были восстановлены в первоначальном, довоенном виде. Город остался на том же месте. События и восстановление всё же отложились в умах людей и истории. Поэтому сегодня к 5 августа сильно прикипели как ко Дню города