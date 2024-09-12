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Posted 12 сентября, 13:00

Published 12 сентября, 13:00

Modified 12 сентября, 13:02

Updated 12 сентября, 13:02

Белгород

Рождение и возрождение Белгорода: историк рассказал, стоит ли отмечать 11 сентября

12 сентября 2024, 13:00
Фото: 1MI
Белгород

Историк рассказал, почему 5 августа для Белгорода важнее, чем 11 сентября

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Новости Белгорода
Историк Юрий Коннов поддержал идею сделать 11 сентября Днём рождения Белгорода, а 5 августа — Днём освобождения. Однако он также понимает ассоциацию белгородцев 5 августа с праздником, «вторым рождением» и главным событием города. Коннов отметил, что не стоит забывать об истинном рождении Белгорода.

Юрий Коннов рассказал, что хотел бы поддержать идею небольшого видоизменения 11 сентября и 5 августа как праздников. Так, 5 августа — День освобождения Белгорода, 11 сентября — уже День основания и День рождения Белгорода.

«Было бы хорошо рассказывать больше в средствах массовой информации об 11 сентября. По крайней мере, хотя бы по региональным, белгородским. Я подумал, что им тоже нужно говорить для белгородцев об этом дне».

Далее Юрий Васильевич напомнил о том, что в Великой Отечественной войне центральная часть города сильно пострадала. И после освобождения, 5 августа, Белгород начали возрождать.

«Однако я бы не сказал, что это второе рождение города. Всё то время на месте оставались люди, многие здания всё-таки были восстановлены в первоначальном, довоенном виде. Город остался на том же месте. События и восстановление всё же отложились в умах людей и истории. Поэтому сегодня к 5 августа сильно прикипели как ко Дню города», — комментирует Коннов.

Так, продолжает Юрий Васильевич, более масштабно и открыто его начали отмечать в 60-х годах. В центре люди тогда стали жить совсем по-другому, а после восстановления появилась большая площадь Революции и сложился общеархитектурный стиль в центре города.

5 августа, вспоминает историк, стало для людей ассоциациироваться с праздничным салютом, концертами, мероприятиями.

«Конечно, это не день рождения, но это день восстановления и возрождения новой жизни», — подытожил Юрий Васильевич Коннов.

Однако и с историческим днём рождения Белгорода связано много интересного. Например, долгие споры о том, когда Белый город всё же основали. Или о том, зачем его состарили до тысячи лет в 1995 году, а потом снова омолодили. Об этом также задумался и главный редактор ИА «Бел.Ру».

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