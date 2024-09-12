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Posted 12 сентября, 07:39

Published 12 сентября, 07:39

Modified 12 сентября, 07:41

Updated 12 сентября, 07:41

Белгородские власти озвучили итоги служебной проверки в отношении глав районов

Чем закончилась служебная проверка в отношении трёх глав белгородских районов?

12 сентября 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские власти озвучили итоги служебной проверки в отношении глав районов

Сюжет
Губернатор
Губернатор Вячеслав Гладков потребовал провести служебную проверку в отношении руководителям Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов. По докладу властей, здесь недостаточно внимания уделили безопасности. Журналисты Бел.Ру узнали итоги проверки.

Руководитель региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания дал поручение провести служебную проверку в отношении руководителей Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов. По информации от органов власти, местное управление недостаточно фокусировалось на вопросах безопасности, в частности, на подготовке граждан к возможной опасности.

Губернатор подчеркнул, что инертность руководителей администраций ведет к человеческим потерям.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили, чем закончилась проверка. Из ответа следует, что по результатам служебной проверки контрольное управление администрации губернатора Белгородской области рекомендовало главам администраций Ивнянского, Ракитянского и Прохоровского районов принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, которые допустили ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Губернатор#Администрация#Безопасность#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков#Служебная проверка
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