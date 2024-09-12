Чем закончилась служебная проверка в отношении трёх глав белгородских районов?

Posted 12 сентября, 07:39
Published 12 сентября, 07:39
Modified 12 сентября, 07:41
Updated 12 сентября, 07:41
Руководитель региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания дал поручение провести служебную проверку в отношении руководителей Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов. По информации от органов власти, местное управление недостаточно фокусировалось на вопросах безопасности, в частности, на подготовке граждан к возможной опасности.
Губернатор подчеркнул, что инертность руководителей администраций ведет к человеческим потерям.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили, чем закончилась проверка. Из ответа следует, что по результатам служебной проверки контрольное управление администрации губернатора Белгородской области рекомендовало главам администраций Ивнянского, Ракитянского и Прохоровского районов принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, которые допустили ненадлежащее исполнение своих обязанностей.