Чем закончилась служебная проверка в отношении трёх глав белгородских районов?

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили, чем закончилась проверка. Из ответа следует, что по результатам служебной проверки контрольное управление администрации губернатора Белгородской области рекомендовало главам администраций Ивнянского, Ракитянского и Прохоровского районов принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, которые допустили ненадлежащее исполнение своих обязанностей.