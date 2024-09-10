ВСУ «захватили» белгородское поселение, а Архиерейскую рощу снова забросили?

Судя по сообщению мэрии, 11 сентября пройдут только «Исторические чтения», на которых расскажут про факты о городе. Мероприятие начнётся в 19:00 на улице Есенина, 9. Позже стало известно, что для жителей также организуют ещё одну историческую лекцию, начало которой запланировано на 11:00. Другие мероприятия устраивать в городе не будут.