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Белгородцы не оценили пост о «захваченных» территориях от Романа Алёхина

ВСУ «захватили» белгородское поселение, а Архиерейскую рощу снова забросили?

10 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Белгородцы не оценили пост о «захваченных» территориях от Романа Алёхина
Белгородцы потребовали объяснить пост о «захваченных ВСУ» территориях в регионе. Преображение Архиерейской рощи тем временем вновь переносят. Горожане же просят объяснить, отметят ли завтра хоть как-нибудь день рождения Белгорода.

Белгородские поселения «захватили» ВСУ?

Военный волонтёр и советник главы Курской области Роман Алёхин 9 сентября опубликовал пост про план Шольца по мирному урегулированию на Украине, который привлёк внимание белгородцев из-за одной фразы. Судя по написанному, какие-то из территорий Белгородской области якобы оказались захвачены ВСУ.

В комментариях сразу начали интересоваться, о каких именно поселениях идёт речь. На что от автора поста последовал ответ: «Уточните, например, про Журавлёвку». Алёхину начали доказывать, что никакие белгородские населённые пункты по итогу не оказались захвачены, однако тот продолжал стоять на своём.

Действительно ли Алёхин знает больше, чем сами белгородцы, непонятно. Официального подтверждения слов блогера не было.

Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
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Что будет с Архиерейской рощей?

Белгородцы интересуются будущим Архиерейской рощи, которая за последние годы превратилась не в зону отдыха, а в свалку с плохой репутацией. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что план реконструкции уже полностью готов, однако точная дата начала работ пока не известна — всё упирается в бюджет.

Успеют ли благоустроить Архиерейскую рощу в 2025 или 2026 году, сообщат в конце текущего года.

Напомним, что изначально Архиерейскую рощу забросили, а план её благоустройства предложили только в 2021 году. Согласно этой концепции, в роще могли появиться амфитеатр, зона для активного отдыха и велодорожка. Однако этот проект подвергся критике, в том числе от белгородского урбаниста Владимира Титова.

Позже появился второй проект, согласно которому в роще должны были появиться терренкуры, велосипедные и пешеходные дорожки, детские площадки и другое. После этого территорию стали очищать от мусора в рамках субботников. Но проект не реализовали, поскольку он оказался слишком дорогостоящим.

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А как же праздник Белгорода?

Завтра, 11 сентября, Белгород празднует свой день рождения: город-крепость основали в 1596 году по указу царя Фёдора Иоанновича. Некоторые белгородцы спросили, организуют ли власти праздничные мероприятия в 2024 году и будут ли информировать жителей о празднике через телевидение и радио.

Судя по сообщению мэрии, 11 сентября пройдут только «Исторические чтения», на которых расскажут про факты о городе. Мероприятие начнётся в 19:00 на улице Есенина, 9. Позже стало известно, что для жителей также организуют ещё одну историческую лекцию, начало которой запланировано на 11:00. Другие мероприятия устраивать в городе не будут.

Но этот ответ удовлетворил не всех белгородцев. Один горожанин — автор жалобы — считает, что на такой праздник нужно организовать крупные акции и разместить больше информации в городе. Других же насторожило место проведения «чтений» из-за неспокойного времени.

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