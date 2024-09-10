В Белгороде летом прошла серия бесплатных тренировок по бегу

«Наша инициатива направлена на тех, кто давно хотел начать бегать, но был не уверен в собственных силах. Одни стеснялись, другие не добивались результатов из-за неправильной техники, третьи опасались травм. На наших совместных забегах мы показали, что бегать можно с удовольствием и постоянной динамикой», — сказал автор проекта, сотрудник «ОМК Энергомаш» Александр Волков.