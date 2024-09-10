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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Белгороде летом прошла серия бесплатных тренировок по бегу

В Белгороде летом прошла серия бесплатных тренировок по бегу

10 сентября 2024, 12:25
Фото: ОМК
Инициаторами занятий выступили сотрудники завода «ОМК Энергомаш».

Проект «Бег — это просто» объединил десятки людей, желающих регулярно заниматься спортом. Участники самостоятельно выбирали удобное время для тренировок, а раз в неделю присоединялись к совместным пробежкам под руководством опытных наставников. Новички получали ценные советы и индивидуальные рекомендации от заводских легкоатлетов, которые преодолели не одну тысячу километров.

Проект также включал мини-соревнования: по его итогам бегуны, показавшие лучшие результаты, получили памятные медали, футболки с логотипом ОМК, дипломы и спортивное питание.

Многие из участников значительно улучшили свои личные достижения и продолжают тренировки. А наиболее опытные спортсмены планируют участие в полумарафонах в Москве и Казани.

«Наша инициатива направлена на тех, кто давно хотел начать бегать, но был не уверен в собственных силах. Одни стеснялись, другие не добивались результатов из-за неправильной техники, третьи опасались травм. На наших совместных забегах мы показали, что бегать можно с удовольствием и постоянной динамикой», — сказал автор проекта, сотрудник «ОМК Энергомаш» Александр Волков.

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#Кристина Семенчук#Спорт#Дипломы#Проект#Соревнования#Инициатива#Бег#Белгород#Лёгкая атлетика#Спортивное питание
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