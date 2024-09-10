Людям даже не напомнят? Будет ли в Белгороде праздник 11 сентября

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Завтра, 11 сентября, Белгород будет отмечать свой день рождения: город основали в 1596 году. В связи с этой датой некоторые жители решили поинтересоваться, будут ли власти устраивать какие-либо праздничные мероприятия для белгородцев или как-то предупреждать о дате по телевизору и радио.
«Как мэрия об этом напомнит в СМИ по ТВ и радио? На улицах города в день его основания будут праздничные баннеры или вывески, подчёркивающие праздничную, очень важную дату для Белгорода? Или наш Белгород останется в очередной раз без поздравлений? О Дне города, который был в августе и не соответствует дате, нет речи. Важно, чтобы жители знали и помнили день, месяц и год основания Белгорода — это 11 сентября 1596 год!» — написал в Сети житель региона.
На его обращение отреагировали в городской администрации. Представители мэрии отметили, что 11 сентября в Белгороде состоятся «Исторические чтения», в рамках которых обсудят факты и легенды об основании приграничного города. Начнётся мероприятие на улице Есенина, 9 в 19:00.
Но жителя такой ответ не устроил. По его словам, необходимо развесить по городу соответствующие баннеры, а «чтения» — это слишком маленькое и незначительное мероприятие.
Других же насторожило место проведения «чтений», поскольку Харьковская гора в последние месяцы наиболее сильно страдает от обстрелов ВСУ.