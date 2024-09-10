Людям даже не напомнят? Будет ли в Белгороде праздник 11 сентября

Завтра, 11 сентября, Белгород будет отмечать свой день рождения: город основали в 1596 году. В связи с этой датой некоторые жители решили поинтересоваться, будут ли власти устраивать какие-либо праздничные мероприятия для белгородцев или как-то предупреждать о дате по телевизору и радио.