bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Обновлённые дорожки в Сосновке

В белгородской Сосновке заметили табличку с грубыми ошибками. Что ответили в мэрии?

10 сентября 2024, 11:37
Фото: страница Валентина Демидова
Обновлённые дорожки в Сосновке

В мэрии Белгорода пообещали исправить ошибку на стенде в Сосновке

Белгородцы заметили ошибку в Сосновке: на обновлённых дорожках установили информационные таблички с нарушением правил русского языка. Уже несколько жителей указали на обнаруженную ошибку, а в мэрии пообещали вскоре всё исправить.

Жительница Белгорода, прогуливаясь по Сосновке, заметила на одном из стендов грубую ошибку в слове «длина»: в существительном на одну букву «н» оказалось больше, чем нужно. Кроме того, столица России, по всей видимости, теперь считается отдельной страной: «Именно такую длинну имеет главная площадь Москвы и России», — гласит табличка.

«Отправьте неучей обратно в школу. И с ними тех, кто утвердил макет», — написала женщина, опубликовав стенд с ошибкой в социальных сетях.

Ошибку в парке заметил и уполномоченный по защите прав предпринимателей Владислав Епанчинцев. По его словам, обновили дорожки в Сосновке хорошо, однако текст желательно переписать «по-русски».

В мэрии Белгорода отметили, что уже связались с подрядчиком и поручили ему заменить плакат.

Стенд с ошибкой в парке СосновкаСтенд с ошибкой в парке Сосновка
Стенд с ошибкой в парке Сосновка
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что строительство дистанций для бега в Сосновке полностью завершили в конце августа.

Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский застройщик избежал миллиардного иска благодаря технической ошибкеБелгородский журналист, «опознанный» на скандальном видео, рассказал свою историюНа сайте белгородского музея-диорамы исправили «ошибку» в статье немецкого историка
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Мэрия#Ошибка#Сосновка#Белгород#Подрядчик
Подпишитесь
Мирный житель ранен при атаке на Белгородскую область
Сегодня, 10:15
Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»
Сегодня, 09:26
Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь
Сегодня, 08:01
Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области
Сегодня, 07:47
«Их спасает герой»: белгородец приютил 26 животных, выброшенных из-за обстрелов
Сегодня, 14:34
Ни в МФЦ, ни в ТЦ: белгородцы жалуются, что им не дают спрятаться во время тревоги
Сегодня, 13:26