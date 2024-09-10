В белгородской Сосновке заметили табличку с грубыми ошибками. Что ответили в мэрии?

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Жительница Белгорода, прогуливаясь по Сосновке, заметила на одном из стендов грубую ошибку в слове «длина»: в существительном на одну букву «н» оказалось больше, чем нужно. Кроме того, столица России, по всей видимости, теперь считается отдельной страной: «Именно такую длинну имеет главная площадь Москвы и России», — гласит табличка.
«Отправьте неучей обратно в школу. И с ними тех, кто утвердил макет», — написала женщина, опубликовав стенд с ошибкой в социальных сетях.
Ошибку в парке заметил и уполномоченный по защите прав предпринимателей Владислав Епанчинцев. По его словам, обновили дорожки в Сосновке хорошо, однако текст желательно переписать «по-русски».
В мэрии Белгорода отметили, что уже связались с подрядчиком и поручили ему заменить плакат.
Напомним, что строительство дистанций для бега в Сосновке полностью завершили в конце августа.