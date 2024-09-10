В белгородской Сосновке заметили табличку с грубыми ошибками. Что ответили в мэрии?

Жительница Белгорода, прогуливаясь по Сосновке, заметила на одном из стендов грубую ошибку в слове «длина»: в существительном на одну букву «н» оказалось больше, чем нужно. Кроме того, столица России, по всей видимости, теперь считается отдельной страной: «Именно такую длинну имеет главная площадь Москвы и России», — гласит табличка.