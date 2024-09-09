Для белгородского приграничья закупят дополнительные партии огнетушителей

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области главы муниципалитетов получили поручения о закупке дополнительных единиц огнетушителей — «как минимум 300 штук». Какого объёма закупать огнетушители, решат уже сами главы администраций. Кроме того, поручение о приобретении ещё 1 тыс штук получил начальник управления региональной безопасности.
Раздавать огнетушители жителям белгородского приграничья решили из-за того, что пожарные не всегда могут приехать вовремя или сами становятся жертвами обстрелов по дороге в населённый пункт. Такую инициативу предложили жители села Безымено. Раздача огнетушителей понравилась не всем, однако ими активно пользуются.
Также в июле в приграничные районы уже доставляли дополнительные средства тушения.