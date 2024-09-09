bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Огнетушители

Для белгородского приграничья закупят дополнительные партии огнетушителей

9 сентября 2024, 07:04
Фото: 1MI
Огнетушители
Для муниципалитетов белгородского приграничья главы администраций должны будут закупить как минимум по 300 единиц средств тушения огня. Объём закупаемых огнетушителей для граждан определяют сами сглавы. Также управление безопасности закупит ещё тысячу.

На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области главы муниципалитетов получили поручения о закупке дополнительных единиц огнетушителей — «как минимум 300 штук». Какого объёма закупать огнетушители, решат уже сами главы администраций. Кроме того, поручение о приобретении ещё 1 тыс штук получил начальник управления региональной безопасности.

Раздавать огнетушители жителям белгородского приграничья решили из-за того, что пожарные не всегда могут приехать вовремя или сами становятся жертвами обстрелов по дороге в населённый пункт. Такую инициативу предложили жители села Безымено. Раздача огнетушителей понравилась не всем, однако ими активно пользуются.

Также в июле в приграничные районы уже доставляли дополнительные средства тушения.

«Огнетушители оставьте себе»: что ещё могут предложить белгородцам из приграничья?
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только огнетушители: электрогенераторы выдадут белгородцам из опасного приграничьяГладков ответил на критику идеи передать белгородцам огнетушители и мобильные станцииОгнетушитель для тушения пожаров после атак ВСУ выдали 83-летней белгородке
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#СВО#Обстрелы#Огнетушители
Подпишитесь
Какой должна была стать Белгородская область к 2025 году?
Сегодня, 09:21
Количество погибших в результате обстрела Белгородской области 1 сентября увеличилось
Сегодня, 06:34
«Искренне хочу приехать»: ведущий КВН Александр Масляков мог посетить Белгород?
Сегодня, 09:07
В горсовете Белгорода теперь будет двое Перелыгиных?
Сегодня, 09:47
Для тех, кто любит погорячее: какое жильё можно купить в белгородском приграничье
Сегодня, 12:24
Лавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей
Сегодня, 12:44