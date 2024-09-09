Для белгородского приграничья закупят дополнительные партии огнетушителей

Раздавать огнетушители жителям белгородского приграничья решили из-за того, что пожарные не всегда могут приехать вовремя или сами становятся жертвами обстрелов по дороге в населённый пункт. Такую инициативу предложили жители села Безымено. Раздача огнетушителей понравилась не всем, однако ими активно пользуются.