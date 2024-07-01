Гладков объяснил, зачем белгородцам решили раздать огнетушители

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В населённых пунктах вдоль госграницы поставят новые бетонные укрытия. Планируется закупить ещё 300 таких модульных конструкций. На это выделено 100 млн рублей.
Кроме того, за минувшие выходные жителям приграничья раздали более 3 тысяч огнетушителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Их получили люди, проживающие «от Красной Яруги до Валуек».
Об инициативе раздать огнетушители стало известно ещё на прошлой неделе. По словам губернатора, об этом попросили сами жители: произошло это на встрече в грайворонском селе Безымено. «Не всегда пожарные машины могут приехать в обстреливаемую территорию, поскольку сами становятся объектом обстрелов — разрушается техника, гибнут спасатели», — добавил глава региона.
Сейчас устанавливаем на легковых прицепах конструкции с помпами, с ёмкостями, которые тоже снабжены инструкциями. Они достаточно просты в использовании, но являются достаточно эффективным средством для борьбы с пожарами частных домов, поэтому до конца недели начнём такие новые механизмы раздавать по приграничным сельским населённым пунктам. Снимаем обучающие ролики, чтобы можно было как можно быстрее научить жителей, членов самообороны, ДНД, поселковые администрации использовать это оборудование в работе.
Вячеслав Гладков
Накануне в Сети появилось видео, на котором огнетушитель вручают пожилой женщине — жительнице обстреливаемого приграничья. Ролик вызвал неоднозначную реакцию.