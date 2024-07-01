Гладков объяснил, зачем белгородцам решили раздать огнетушители

Об инициативе раздать огнетушители стало известно ещё на прошлой неделе. По словам губернатора, об этом попросили сами жители: произошло это на встрече в грайворонском селе Безымено. «Не всегда пожарные машины могут приехать в обстреливаемую территорию, поскольку сами становятся объектом обстрелов — разрушается техника, гибнут спасатели», — добавил глава региона.