«Огнетушители оставьте себе»: что ещё могут предложить белгородцам из приграничья?

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В вечернем эфире программы «10 вопросов губернатору» прозвучал вопрос белгородки о том, будет ли оказана ещё какая-то поддержка жителям села Безымено, которое постоянно подвергается обстрелам.
«Огнетушители оставьте себе, толку от них! Вчера восемь домов пострадало, из них шесть снова сожгли! Люди всё делают сами: уезжают за свой счёт, кто это может позволить себе или лезут в долги, пытаются тушить дома и помогать соседям. Вы жертв ждёте? Половины села нет уже почти. Это вам не 45 тысяч жителей, как в Шебекино, было сложно помочь людям, тут и 900 человек населения нет. Примите уже хоть какие меры!» — возмущается Елена.
Вячеслав Гладков ответил белгородке, что сложная ситуация в селе продолжается уже два месяца. Аналогичная обстановка, как в Безымено, наблюдается в сёлах ещё шести муниципалитетов. Находиться в селе небезопасно, поэтому жителям приходится принимать решение покинуть свои дома и бросить имущество. Но не все готовы сделать этот шаг.
Тем жителям Безымено, кто всё же готов, доступно бесплатное проживание в пунктах временного размещения, которые расположены по всей области. Если человек не хочет снимать квартиру и у него нет другого жилья, власти готовы компенсировать арендную плату. Если же жильё было разрушено, то принимается решение о выплате компенсации или строительстве нового дома.
Жители Журавлёвки, Нехотеевки, Середы первое жильё начали получать больше чем через год. Такие решения за одну секунду принять невозможно. Мы все надеемся на улучшение обстановки, уверены, что это будет происходить. Но если не будет происходить в ближайшее время, то, ещё раз повторюсь, никто от проблем не бегает. Проблему стараемся решить.
Вячеслав Гладков
Напомним, что недавно село Безымено снова попало под обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки там было разрушено сразу шесть домов.