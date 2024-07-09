«Огнетушители оставьте себе»: что ещё могут предложить белгородцам из приграничья?

Тем жителям Безымено, кто всё же готов, доступно бесплатное проживание в пунктах временного размещения, которые расположены по всей области. Если человек не хочет снимать квартиру и у него нет другого жилья, власти готовы компенсировать арендную плату. Если же жильё было разрушено, то принимается решение о выплате компенсации или строительстве нового дома.