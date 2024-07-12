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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В белгородское приграничье привезут дополнительные огнетушители

В белгородское приграничье привезут дополнительные огнетушители

12 июля 2024, 14:30
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также рассказал, что стал очевидцем попадания БПЛА в жилой дом.
Сюжет
Пожар

По данным губернатора, он посетил несколько населённых пунктов в Шебекинском округе, которые чаще всего попадают под обстрел.

Во время разговора с местными жителями на соседней улице раздался взрыв — очередной БПЛА ВСУ влетел в жилой дом. Гладков отметил, что когда он прибыл на место, две женщины при помощи огнетушителей, которые ранее раздали людям, сами справились с огнём.

Попросили ещё огнетушителей — в ближайшее время обязательно привезём. Когда спасательная техника не может прибыть и оказать помощь, это — единственное средство спасения. Да, тяжело женщинам, людям старшего возраста, но когда можно положиться на тех, кто рядом — соседей, друзей, — такие средства спасают жизнь, дом и имущество. И эту работу будем продолжать и дальше.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее Гладков посетил село Безымено Грайворонского округа. В ходе визита глава региона встретился с местными жителями и рассказал, что для села выделят дополнительные огнетушители и мобильную станцию пожаротушения.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожар#Имущество#Шебекино#Спасение#Белгород#ВСУ#Жизнь#БПЛА
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