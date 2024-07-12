В белгородское приграничье привезут дополнительные огнетушители

Во время разговора с местными жителями на соседней улице раздался взрыв — очередной БПЛА ВСУ влетел в жилой дом. Гладков отметил, что когда он прибыл на место, две женщины при помощи огнетушителей, которые ранее раздали людям, сами справились с огнём.