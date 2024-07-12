В белгородское приграничье привезут дополнительные огнетушители

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По данным губернатора, он посетил несколько населённых пунктов в Шебекинском округе, которые чаще всего попадают под обстрел.
Во время разговора с местными жителями на соседней улице раздался взрыв — очередной БПЛА ВСУ влетел в жилой дом. Гладков отметил, что когда он прибыл на место, две женщины при помощи огнетушителей, которые ранее раздали людям, сами справились с огнём.
Попросили ещё огнетушителей — в ближайшее время обязательно привезём. Когда спасательная техника не может прибыть и оказать помощь, это — единственное средство спасения. Да, тяжело женщинам, людям старшего возраста, но когда можно положиться на тех, кто рядом — соседей, друзей, — такие средства спасают жизнь, дом и имущество. И эту работу будем продолжать и дальше.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее Гладков посетил село Безымено Грайворонского округа. В ходе визита глава региона встретился с местными жителями и рассказал, что для села выделят дополнительные огнетушители и мобильную станцию пожаротушения.