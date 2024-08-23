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Published Сегодня, 17:27

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Последствия обстрела

ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область, в Байцурах снова тушили пожар

23 августа 2024, 17:27
Фото: Изображение Midjourney
Последствия обстрела
Атаки ВСУ по нескольким населённым пунктам привели к повреждениям зданий, автомобилей и социальных объектов. Повторно под обстрел попали Байцуры. В селе снова загорелся соцобъект. Его также удалось оперативно потушить.

В Ржевке Шебекинского городского округа в одном из домов пострадала стена от повторного обстрела, а в двух других домах разбиты окна. В селе Муром была разрушена дворовая пристройка. В Шебекино — пробита крыша частного дома.

Снова ВСУ атаковано село Байцуры Борисовского района. Одна из атак вызвала пожар в здании соцобъекта, однако он был быстро потушен при помощи огнетушителя. Ещё два дрона повредили кровли двух двухквартирных домов.

В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе подорвался на территории загородного дома, разбив окна, повредив забор и пробив крышу хозпостройки.

В селе Тишанка Волоконовского района повреждены два легковых автомобиля из-за сброса взрывных устройств с беспилотников.

Информация о последствиях находится на стадии уточнения.

ВСУ обстреляли 5 населённых пунктов Белгородской области: сгорели дом и соцобъект
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