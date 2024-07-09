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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Мобильная станция пожаротушения

Гладков ответил на критику идеи передать белгородцам огнетушители и мобильные станции

9 июля 2024, 06:46
Фото: кадр из видео на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Мобильная станция пожаротушения

Жителям белгородского Безымено отправили генераторы, средства связи и продукты

8 июля губернатор Белгородской области посетил село Безымено в Грайворонском городском округе. Он рассказал, что жителям, которые не хотят покидать приграничные районы, находящиеся под обстрелами, будут доставлять продукты, лекарства и другую помощь. Вячеслав Гладков сообщил о ходе поставки.
Сюжет
Пожар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что прошедшей ночью в село Безымено были доставлены средства связи, продукты питания и генераторы. В ближайшее время туда также будет направлена система пожаротушения.

В понедельник, 8 июля, Вячеслав Гладков посетил село Безымено Грайворонского городского округа. В ходе визита губернатор встретился с местными жителями и рассказал, что для села будут выделены дополнительные огнетушители и мобильная станция пожаротушения.

Также глава региона ответил на критику идеи отправлять в белгородское приграничье огнетушители и мобильные станции пожаротушения.

Кому-то нравится эта идея, кому-то нет. Но я думаю, что в тех условиях, в которых сейчас находится у нас приграничное село, любую возможность, которую можно использовать для того, чтобы спасти людей, спасти имущество, мы должны использовать. Дальше уже будем ориентироваться по мере возникновения сложных ситуаций.
Вячеслав Гладков
В обстреливаемое белгородское село привезут огнетушителей и мобильную станцию
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты питания#Пожар#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Безымено#Генераторы#Пожаротушение#Приграничье#СВО#Огнетушители
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