Гладков ответил на критику идеи передать белгородцам огнетушители и мобильные станции

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Published Сегодня, 06:46
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что прошедшей ночью в село Безымено были доставлены средства связи, продукты питания и генераторы. В ближайшее время туда также будет направлена система пожаротушения.
В понедельник, 8 июля, Вячеслав Гладков посетил село Безымено Грайворонского городского округа. В ходе визита губернатор встретился с местными жителями и рассказал, что для села будут выделены дополнительные огнетушители и мобильная станция пожаротушения.
Также глава региона ответил на критику идеи отправлять в белгородское приграничье огнетушители и мобильные станции пожаротушения.
Кому-то нравится эта идея, кому-то нет. Но я думаю, что в тех условиях, в которых сейчас находится у нас приграничное село, любую возможность, которую можно использовать для того, чтобы спасти людей, спасти имущество, мы должны использовать. Дальше уже будем ориентироваться по мере возникновения сложных ситуаций.
Вячеслав Гладков