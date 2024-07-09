Гладков ответил на критику идеи передать белгородцам огнетушители и мобильные станции

Жителям белгородского Безымено отправили генераторы, средства связи и продукты

8 июля губернатор Белгородской области посетил село Безымено в Грайворонском городском округе. Он рассказал, что жителям, которые не хотят покидать приграничные районы, находящиеся под обстрелами, будут доставлять продукты, лекарства и другую помощь. Вячеслав Гладков сообщил о ходе поставки.