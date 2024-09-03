В Ставрополье изучают конфликт с белгородцами, пока в приграничье размещают новые ПВО

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородцы заявили, что их детям в невиномысском лагере «Гренада» выдали грязное постельное белье, плохо кормили, а в еде присутствовали личинки насекомых и осколки стекла. Также они пожаловались на грубое обращение со стороны вожатых.
В ставропольском минобре заявили, что некоторые юные белгородцы резко отреагировали на часть запретов. Проблема могла появиться из-за трудностей в адаптации подростков к новым условиям, а сопровождающие из Белгородской области не смогли справиться с эмоциональной реакцией детей.
В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков заявил, что, если вину юных белгородцев докажут, то ребят отправят домой.
Министр образования Ставропольского края Мария Смагина и специалисты Роспотребнадзора объяснили, что такое поведение со стороны педагогов недопустимо. Сейчас с детьми работают психологи из Невинномысска. Представители белгородского минобра также приехали в лагерь, чтобы проверить все факты и принять окончательное решение по факту произошедшего.
В Белгородской области установят дополнительные средства ПВО. Всего в Министерство обороны РФ поступило около 80 запросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия госграницы. Об этом по большей части просили главы граничащих с Украиной регионов.
От Белгородской области таких заявлений поступило 27. При этом 18 из них уже реализовали: в том числе установили дополнительные средства противовоздушной обороны.
Остальные запросы всё ещё находятся в работе — на рассмотрение каждого уходит около суток.
Минимальный набор продуктов питания в Белгородской области на одного человека стоит 5557,2 рубля, утверждают в «Руспродсоюзе». При этом показатель считается одним из самых низких по всей Российской Федерации: меньше только в Мордовии, где житель может приобрести продукты за 5504,3 рубля.
При этом в столице России необходимые продукты можно приобрести за 8087,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — за 7737,6 рубля. А самые высокие цены за набор зафиксировали на Чукотке и в Магаданской области — 15 588 рублей и 11 215,6 рубля соответственно.
С начала текущего года корзина с минимумом продуктов в России подорожала на 11,5% — до 6707,5 рубля в среднем.