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В Ставрополье изучают конфликт с белгородцами, пока в приграничье размещают новые ПВО

В Ставрополье изучают конфликт с белгородцами, пока в приграничье размещают новые ПВО

3 сентября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Жалобы белгородцев на условия в одном из лагерей Ставрополья привели к масштабным проверкам. Есть и хорошие новости: в приграничном регионе размещают новые средства ПВО, а продуктовый набор оказался одним из самых дешёвых в стране.
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Дети

Новые жалобы на детские лагеря

Белгородцы заявили, что их детям в невиномысском лагере «Гренада» выдали грязное постельное белье, плохо кормили, а в еде присутствовали личинки насекомых и осколки стекла. Также они пожаловались на грубое обращение со стороны вожатых.

В ставропольском минобре заявили, что некоторые юные белгородцы резко отреагировали на часть запретов. Проблема могла появиться из-за трудностей в адаптации подростков к новым условиям, а сопровождающие из Белгородской области не смогли справиться с эмоциональной реакцией детей.

В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков заявил, что, если вину юных белгородцев докажут, то ребят отправят домой.

Министр образования Ставропольского края Мария Смагина и специалисты Роспотребнадзора объяснили, что такое поведение со стороны педагогов недопустимо. Сейчас с детьми работают психологи из Невинномысска. Представители белгородского минобра также приехали в лагерь, чтобы проверить все факты и принять окончательное решение по факту произошедшего.

Кто виноват? В лагере Ставрополья, на который жаловались белгородцы, провели проверку
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В регионе станет безопаснее?

В Белгородской области установят дополнительные средства ПВО. Всего в Министерство обороны РФ поступило около 80 запросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия госграницы. Об этом по большей части просили главы граничащих с Украиной регионов.

От Белгородской области таких заявлений поступило 27. При этом 18 из них уже реализовали: в том числе установили дополнительные средства противовоздушной обороны.

Остальные запросы всё ещё находятся в работе — на рассмотрение каждого уходит около суток.

В Белгородской области развернут дополнительные средства ПВО
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В регионе одни из дешёвых цен на продукты

Минимальный набор продуктов питания в Белгородской области на одного человека стоит 5557,2 рубля, утверждают в «Руспродсоюзе». При этом показатель считается одним из самых низких по всей Российской Федерации: меньше только в Мордовии, где житель может приобрести продукты за 5504,3 рубля.

При этом в столице России необходимые продукты можно приобрести за 8087,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — за 7737,6 рубля. А самые высокие цены за набор зафиксировали на Чукотке и в Магаданской области — 15 588 рублей и 11 215,6 рубля соответственно.

С начала текущего года корзина с минимумом продуктов в России подорожала на 11,5% — до 6707,5 рубля в среднем.

Минимальный набор продуктов в Белгородской области остаётся почти самым дешёвым в РФ
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Кто виноват? В лагере Ставрополья, на который жаловались белгородцы, провели проверку
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