В Ставрополье изучают конфликт с белгородцами, пока в приграничье размещают новые ПВО

Минимальный набор продуктов питания в Белгородской области на одного человека стоит 5557,2 рубля, утверждают в «Руспродсоюзе». При этом показатель считается одним из самых низких по всей Российской Федерации: меньше только в Мордовии, где житель может приобрести продукты за 5504,3 рубля.