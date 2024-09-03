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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Белгороде за полтора года так и не появился обещанный мурал в поддержку ПВО

Опрос провели, нарисовать забыли: что случилось с муралом в честь ПВО в Белгороде

3 сентября 2024, 13:35
Фото: страница мэрии Белгорода в соцсети

В Белгороде за полтора года так и не появился обещанный мурал в поддержку ПВО

В январе 2023 года стало известно, что в центре Белгорода планируют нарисовать мурал с богатырём, который защищает город от ракет. Спустя полтора года рисунок не появился. Что случилось — читайте в материале Бел.Ру.

Больше года назад участницы женского движения «Катюша» предложили нарисовать мурал с богатырём, который щитом закрывает Белгород от ракет. Среди горожан даже провели опрос о том, какую подпись выбрать для рисунка. Сейчас изображение не появилось на планируемом доме на улице Преображенской. Почему? Редакция Бел.Ру узнала у мэрии.

Как рассказали в администрации, заинтересованное лицо лично или его представитель должны согласовать рисунок с управлением архитектуры и градостроительства мэрии.

«По состоянию на 29.08.2024 года заявлений от женского движения „Катюша“ по вопросу нанесения мурала с изображением богатыря, закрывающего щитом город от летящих ракет, в адрес управления не поступало», — сообщили в мэрии.

А что с выбранной надписью? Жители Белгорода могли выбрать понравившийся вариант на портале «Госуслуги».

73,6% участников опроса проголосовали за надпись: «Верим в Победу, знаем, что защитите!», 21,4% — за подпись: «Защитникам неба — от движения дочерей офицеров „Катюша“», 5% — за «Русскому воинству — от движения дочерей офицеров „Катюша“».

Когда появится мурал и появится ли вообще — неизвестно.

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