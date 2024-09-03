Опрос провели, нарисовать забыли: что случилось с муралом в честь ПВО в Белгороде

Больше года назад участницы женского движения «Катюша» предложили нарисовать мурал с богатырём, который щитом закрывает Белгород от ракет. Среди горожан даже провели опрос о том, какую подпись выбрать для рисунка. Сейчас изображение не появилось на планируемом доме на улице Преображенской. Почему? Редакция Бел.Ру узнала у мэрии.