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I’ll be back: огромные «гусеницы» вернулись в центр Белгорода

I’ll be back: огромные «гусеницы» вернулись в центр Белгорода

3 сентября 2024, 12:23
Фото: bel.ru
Огромные зелёные «гусеницы» вновь появились в центре Белгорода. Мэрия города обещала, что кустарники снова обрежут в форме насекомых летом, но работы провели только 27 августа, через день после официального запроса Бел.Ру о судьбе растений.

На улицу 50-летия Белгородской области вернулись огромные «гусеницы» — так впервые обрезали кустарники ещё в 2022 году на фестивале «Белгород в цвету». В начале июля мэрия рассказала Бел.Ру, что растения вновь обрежут в виде гусениц летом, но за неделю до его конца насекомые так и не появились. Редакция обратилась с запросом в администрацию повторно, и кажется, наш запрос напомнил мэрии о кустарниках перед центральным парком.

26 августа мы отправили о них запрос, а в своём ответе власти написали, что обрезку кустов произвели 27 августа. Работы по топиарной обрезке в виде гусениц провело «Белгорблагоустройство».

Гигантские зелёные «гусеницы» вернутся в центр Белгорода этим летом
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#Алёна Мальцева#Эксклюзив#Цветы#Белгород#Гусеницы#Городское благоустройство
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