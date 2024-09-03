I’ll be back: огромные «гусеницы» вернулись в центр Белгорода

На улицу 50-летия Белгородской области вернулись огромные «гусеницы» — так впервые обрезали кустарники ещё в 2022 году на фестивале «Белгород в цвету». В начале июля мэрия рассказала Бел.Ру, что растения вновь обрежут в виде гусениц летом, но за неделю до его конца насекомые так и не появились. Редакция обратилась с запросом в администрацию повторно, и кажется, наш запрос напомнил мэрии о кустарниках перед центральным парком.