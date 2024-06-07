Гигантские зелёные «гусеницы» вернутся в центр Белгорода этим летом

Появятся в Белгороде и другие зелёные декорации. Так, кашпо из цветочных растений разместят на набережной Везёлки и улице 50-летия Белгородской области. Планируется их установка на опорах освещения и разделительных полосах автомобильных дорог по улицам Мичурина и Попова, а также на проспекте Богдана Хмельницкого и на Гражданском проспекте.