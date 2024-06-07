Гигантские зелёные «гусеницы» вернутся в центр Белгорода этим летом

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В ответ на официальный запрос Бел.Ру сообщили, что работы по приданию кустарникам вида гусениц запланированы и на это лето. Проведут их сотрудники УБГБ. Конкретную дату в горадминистрации не уточнили.
Появятся в Белгороде и другие зелёные декорации. Так, кашпо из цветочных растений разместят на набережной Везёлки и улице 50-летия Белгородской области. Планируется их установка на опорах освещения и разделительных полосах автомобильных дорог по улицам Мичурина и Попова, а также на проспекте Богдана Хмельницкого и на Гражданском проспекте.
Напомним, что впервые гусеницы из кустов появились на белгородском Арбате в рамках фестиваля «Белгород в цвету» в 2022 году. Композиция располагалась рядом с кафе «Алиса в стране чудес».