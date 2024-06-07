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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Гусеницы из кустов вернутся летом на улицу 50-летия Белгородской области

Гигантские зелёные «гусеницы» вернутся в центр Белгорода этим летом

7 июня 2024, 14:55
Фото: bel.ru

Гусеницы из кустов вернутся летом на улицу 50-летия Белгородской области

О возвращении полюбившихся многим белгородцам гусениц Бел.Ру сообщили в мэрии. Обрезка кустарников пройдёт этим летом.

В ответ на официальный запрос Бел.Ру сообщили, что работы по приданию кустарникам вида гусениц запланированы и на это лето. Проведут их сотрудники УБГБ. Конкретную дату в горадминистрации не уточнили.

Появятся в Белгороде и другие зелёные декорации. Так, кашпо из цветочных растений разместят на набережной Везёлки и улице 50-летия Белгородской области. Планируется их установка на опорах освещения и разделительных полосах автомобильных дорог по улицам Мичурина и Попова, а также на проспекте Богдана Хмельницкого и на Гражданском проспекте.

Напомним, что впервые гусеницы из кустов появились на белгородском Арбате в рамках фестиваля «Белгород в цвету» в 2022 году. Композиция располагалась рядом с кафе «Алиса в стране чудес».

Центральный парк Белгорода заполонили гусеницы
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#Артем Черненко#Фестиваль#Гражданский проспект#Работы#Мэрия#Белгород#Белгород в цвету#Улица Попова#Гусеницы#Арбат#Набережная Везёлки#Улица 50-летия Белгородской области
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