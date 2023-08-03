«Такого никогда не было»: непонятные гусеницы атаковали пригород Белгорода

Изначально бороться с гусеницами он пробовал собственными силами, но на отраву они почти не реагируют. Затем мужчина обратился в Россельхознадзор. На место приехали специалисты и подтвердили, что такого ещё никогда не было, хотя вспышки размножения вредителей бывали и раньше. Но повторяются такие явления редко.