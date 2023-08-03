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«Такого никогда не было»: непонятные гусеницы атаковали пригород Белгорода

3 августа 2023, 14:38
Фото: скриншот из видео управления Россельхознадзора
Гусеницы

Гусеницы атаковали пригород Белгорода

На одном из дачных участков поселились чёрные мохнатые гусеницы. Мужчина утверждает, что за 35 лет такого ни разу не было. Что это за особи и опасны ли они, рассказали в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Белгородец показал нашествие гусениц на его дачном участке в Майском. Участком мужчина владеет 35 лет и утверждает, что такое происходит впервые.

Чёрные мохнатые гусеницы поселились и на фасаде дома, и в теплицах, и на дорожках. На паутине насекомые свисают прямо с деревьев. Каждое утро пенсионера начинается с охоты на них.

«Такого никогда не было. Дачный участок у нас больше 35 лет. Они спускаются сверху и вьют паутину. И они как-то кучкуются. Их вообще очень много. Они кусаются и вызывают аллергическую реакцию», — рассказывает Вячеслав Иванович.

Изначально бороться с гусеницами он пробовал собственными силами, но на отраву они почти не реагируют. Затем мужчина обратился в Россельхознадзор. На место приехали специалисты и подтвердили, что такого ещё никогда не было, хотя вспышки размножения вредителей бывали и раньше. Но повторяются такие явления редко.

Как оказалось, гусеницы принадлежат к семейству медведицы (Arctiidae) и называются лишайницами четырёхпятнистыми. Такие гусеницы населяют леса и садово-парковые участки. Эти насекомые для человека неопасны.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Гусеницы#Лишайницы#Атака#Пригород#Общество#Видео
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