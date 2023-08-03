«Такого никогда не было»: непонятные гусеницы атаковали пригород Белгорода

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Белгородец показал нашествие гусениц на его дачном участке в Майском. Участком мужчина владеет 35 лет и утверждает, что такое происходит впервые.
Чёрные мохнатые гусеницы поселились и на фасаде дома, и в теплицах, и на дорожках. На паутине насекомые свисают прямо с деревьев. Каждое утро пенсионера начинается с охоты на них.
«Такого никогда не было. Дачный участок у нас больше 35 лет. Они спускаются сверху и вьют паутину. И они как-то кучкуются. Их вообще очень много. Они кусаются и вызывают аллергическую реакцию», — рассказывает Вячеслав Иванович.
Изначально бороться с гусеницами он пробовал собственными силами, но на отраву они почти не реагируют. Затем мужчина обратился в Россельхознадзор. На место приехали специалисты и подтвердили, что такого ещё никогда не было, хотя вспышки размножения вредителей бывали и раньше. Но повторяются такие явления редко.
Как оказалось, гусеницы принадлежат к семейству медведицы (Arctiidae) и называются лишайницами четырёхпятнистыми. Такие гусеницы населяют леса и садово-парковые участки. Эти насекомые для человека неопасны.