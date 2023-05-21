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Центральный парк Белгорода заполонили гусеницы

21 мая 2023, 18:37
Фото: администраци Белгорода
Нашествие ясеневых пилильщиков заметили в парке имени Ленина. В администрации города объяснили особенности этого вида и рассказали, когда приступят к обработке.

В мэрии Белгорода отреагировали на сообщения местных жителей о гусеницах в Центральном парке. Так, по словам экологов, речь идёт это ясеневый пилильщик, который не опасен для людей и деревьев, если их вовремя обработать.

Такие гусеницы — не новинка для Белгородской области. Они ежегодно появляются весной при наступлении тёплой погоды. А питаются они листвой ясеней обыкновенных — не зря же их назвали ясеневыми пилильщиками.

Обрабатывать деревья инсектицидными препаратами коммунальные службы начнут уже с понедельника, 22 марта.

Ранее мы писали, что в парке Победы в центре Белгорода заметили гадюк. Тогда губернатор удивился обращению белгородцев, но пообещал обеспечить горожанам безопасность.

В центре Белгорода заметили гадюк
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#Кристина Семенчук#Белгород#Новости Белгорода#Город#Гусеницы#Парк имени ленина#Центральный парк#Деревья
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