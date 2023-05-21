Центральный парк Белгорода заполонили гусеницы

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
В мэрии Белгорода отреагировали на сообщения местных жителей о гусеницах в Центральном парке. Так, по словам экологов, речь идёт это ясеневый пилильщик, который не опасен для людей и деревьев, если их вовремя обработать.
Такие гусеницы — не новинка для Белгородской области. Они ежегодно появляются весной при наступлении тёплой погоды. А питаются они листвой ясеней обыкновенных — не зря же их назвали ясеневыми пилильщиками.
Обрабатывать деревья инсектицидными препаратами коммунальные службы начнут уже с понедельника, 22 марта.
Ранее мы писали, что в парке Победы в центре Белгорода заметили гадюк. Тогда губернатор удивился обращению белгородцев, но пообещал обеспечить горожанам безопасность.