bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Белгородской области по-прежнему одна из самых дешёвых продуктовых корзин в РФ

Минимальный набор продуктов в Белгородской области остаётся почти самым дешёвым в РФ

3 сентября 2024, 08:27
Фото: 1MI
В Белгородской области по-прежнему одна из самых дешёвых продуктовых корзин в РФ

В Белгородской области и Мордовии можно купить самый дешёвый набор продуктов

Минимальный набор продуктов в Белгородской области, по оценке «Руспродсоюза», можно приобрести за 5,5 тысячи рублей. Ниже цена наблюдается только в Мордовии. Подробности узнали журналисты ТАСС.

В Белгородской области оказался один из самых дешёвых минимальных наборов продуктовой корзины. Если верить оценке «Руспродсоюза», продукты обойдутся белгородцам всего в 5557,2 рубля. Приграничный регион в этой стоимости уступает только Мордовии — там минимальный набор продуктов стоит 5504,3 рубля.

В других российских регионах продукты стоят дороже. Самая высокая цена наблюдается на Чукотке и в Магаданской области — 15 588 рублей и 11 215,6 рубля соответственно. В Москве необходимые продукты можно приобрести за 8087,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — за 7737,6 рубля.

Всего же с начала 2024 года потребительская корзина в России подорожала на 11,5%. Средняя стоимость минимального набора продуктов на одного человека составила 6707,5 рубля.

Согласны ли вы с такой оценкой?
Огурцы и рис дорожают, а другие продукты? Как изменились цены в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Картофель подорожал, а помидоры стали дешевле: что с ценами в Белгородской области?Картошка подорожала, мясо и молочка — на низком старте: что вырастет в цене осенью?Названы полезные для сердечников продукты питания
#Александра Склярова#Опросы#Общество#Белгородская область#Продуктовая корзина#Стоимость#Продукты#Новости Белгорода#Белгород#Минимальный набор#Руспродсоюз
Подпишитесь
Как не предать Родину? Советы специалиста по использованию камеры видеонаблюдения
Сегодня, 12:17
I’ll be back: огромные «гусеницы» вернулись в центр Белгорода
Сегодня, 12:23
Белгородские силовики поймали пытавшуюся перейти на сторону ВСУ женщину
Сегодня, 11:41
«Обидно до слёз»: в каком лагере после жалоб белгородцев проведут проверку?
Сегодня, 08:47
В Белгородской области развернут дополнительные средства ПВО
Сегодня, 08:01
В Белгороде стало больше пострадавших после вчерашнего обстрела
Сегодня, 09:05