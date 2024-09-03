Минимальный набор продуктов в Белгородской области остаётся почти самым дешёвым в РФ

В других российских регионах продукты стоят дороже. Самая высокая цена наблюдается на Чукотке и в Магаданской области — 15 588 рублей и 11 215,6 рубля соответственно. В Москве необходимые продукты можно приобрести за 8087,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — за 7737,6 рубля.