Минимальный набор продуктов в Белгородской области остаётся почти самым дешёвым в РФ

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Белгородской области оказался один из самых дешёвых минимальных наборов продуктовой корзины. Если верить оценке «Руспродсоюза», продукты обойдутся белгородцам всего в 5557,2 рубля. Приграничный регион в этой стоимости уступает только Мордовии — там минимальный набор продуктов стоит 5504,3 рубля.
В других российских регионах продукты стоят дороже. Самая высокая цена наблюдается на Чукотке и в Магаданской области — 15 588 рублей и 11 215,6 рубля соответственно. В Москве необходимые продукты можно приобрести за 8087,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — за 7737,6 рубля.
Всего же с начала 2024 года потребительская корзина в России подорожала на 11,5%. Средняя стоимость минимального набора продуктов на одного человека составила 6707,5 рубля.