bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Картофель стал лидером по подорожанию среди продуктов в Белгородской области

Картофель подорожал, а помидоры стали дешевле: что с ценами в Белгородской области?

23 августа 2024, 14:43
Фото: 1MI
Картофель стал лидером по подорожанию среди продуктов в Белгородской области

В Белгородстате назвали подорожавшие и подешевевшие продукты за неделю

Белгородстат опубликовал средние цены на продовольственные товары, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга по области. За прошедшую неделю в регионе подорожали мясные консервы для детского питания и картофель.

В Белгородстате подсчитали, как изменились цены на продовольственные товары в регионе с 12 по 19 августа.

Больше всего подорожали картофель — на 3,4%, свежие огурцы — 1,78%, консервы мясные для детского питания — на 1,63%, вермишель — на 1,24%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,03%,

При этом дешевле стало сливочное масло — на 0,63%, сухие молочные смеси для детского питания — на 0,39%, свежие помидоры — на 3,48% и бананы — на 3,38%.

Напомним, в конце июля больше всего подорожали свежие огурцы, свежая белокочанная капуста и пшеничная мука. А вот картофель, столовая свёкла, бананы и репчатый лук подешевели.

50 дней после отмены льготной ипотеки: когда и ждать ли вообще снижения цен на жильё?
Узнать подробнее
Читайте также:
Картошка подорожала, мясо и молочка — на низком старте: что вырастет в цене осенью?Белгородские учёные научились получать ценный белок из отходов льнаГде в Белгородской области продают самый дорогой картофель по цене 100 рублей за кг?
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Картофель#Мясо#Сливочное масло#Цены#Консервы#Новости Белгорода#Помидоры#Огурцы#Белгород#Продовольствие#Бананы
Подпишитесь
Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
Сегодня, 15:02
На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
Сегодня, 06:35
Мирная жительница ранена после обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:46
ЦБ вновь обратился с призывом поддержать белгородцев. О чём речь?
Сегодня, 13:56
В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей
Сегодня, 12:01