Картофель подорожал, а помидоры стали дешевле: что с ценами в Белгородской области?

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Белгородстате подсчитали, как изменились цены на продовольственные товары в регионе с 12 по 19 августа.
Больше всего подорожали картофель — на 3,4%, свежие огурцы — 1,78%, консервы мясные для детского питания — на 1,63%, вермишель — на 1,24%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,03%,
При этом дешевле стало сливочное масло — на 0,63%, сухие молочные смеси для детского питания — на 0,39%, свежие помидоры — на 3,48% и бананы — на 3,38%.
Напомним, в конце июля больше всего подорожали свежие огурцы, свежая белокочанная капуста и пшеничная мука. А вот картофель, столовая свёкла, бананы и репчатый лук подешевели.