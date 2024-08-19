Картошка подорожала, мясо и молочка — на низком старте: что вырастет в цене осенью?

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Некоторые производители предупредили торговые сети о предстоящем подорожании продуктов питания. Mars, Ritter Sport, «Дымка», «Славянка», «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», «Каравай» заявили о повышении отпускных цен.
Грустные новости есть для любителей шоколада. Компания Ritter Sport сообщила об увеличении цен на часть своих товаров на 40% с 1 сентября. Mars с 9 сентября повысит цены на шоколад Dove и «Коркунов» на 19%. «Славянка» может поднять цены на 10%.
Молочная продукция также не останется в стороне. АО «Милком» (бренды «Село Зелёное», «Молочная речка» и другие) готовится к повышению цен на 5-15%. «Экомилк» предупреждает о подорожании на 10% сливочного масла жирностью 72,5% и 82,5% в упаковках до 330 грамм. Масло от ООО «Виола» (ранее известное как Valio) подорожает на 30%. «Вимм-Билль-Данн» и Health & Nutrition увеличат свои цены на 7,2% и 5,3% соответственно.
Подорожать могут мясо и мясная продукция. Рост цен в этом случае неизбежен, так как «услуги наших монополистов, как газ, энергетика, транспорт — всё дорожает», заявил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.
По данным «Руспродсоюза», стоимость месячной продовольственной корзины, включающей 33 товара, увеличилась на 14% с начала года и достигла 6708 рублей.
Согласно данным Росстата, заметно подорожал картофель. Его стоимость стремительно растёт, несмотря на сезон нового урожая. С начала года цены выросли на 88,2%. Картофель подорожал из-за заморозков.
Десятка самых дорогих продуктов полностью состоит из овощей (цены на капусту возросли на 47,2%, свёклу — на 43,7%, морковь — на 39,5%, лук — на 24,8%), мяса (баранина подешевела на 22,6%, говядина — на 8,4%), яблок (+33,9%) и сахара (+8,1%).
Есть уникальные причины подорожания. Например, цены на шоколад растут из-за слабого урожая какао-бобов в Африке. Однако есть и общие причины повышения стоимости. Производители отмечают, что цена на упаковочную пленку увеличилась на 12%, расходы на логистику — на 15-30%. Кроме того, увеличиваются затраты на обслуживание оборудования и оплату труда сотрудников.