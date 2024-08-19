Картошка подорожала, мясо и молочка — на низком старте: что вырастет в цене осенью?

Молочная продукция также не останется в стороне. АО «Милком» (бренды «Село Зелёное», «Молочная речка» и другие) готовится к повышению цен на 5-15%. «Экомилк» предупреждает о подорожании на 10% сливочного масла жирностью 72,5% и 82,5% в упаковках до 330 грамм. Масло от ООО «Виола» (ранее известное как Valio) подорожает на 30%. «Вимм-Билль-Данн» и Health & Nutrition увеличат свои цены на 7,2% и 5,3% соответственно.