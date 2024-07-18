Из-за жары подорожали помидоры, а из-за роста цен на золото — обручальные кольца

В Белгородской области, в отличие от продовольственной и непродовольственной сфер, замедлился рост цен на услуги — на 0,24%. Хотя в целом по стране инфляция в этой сфере увеличилась. Например, меньше выросла стоимость зарубежного туризма и отдыха на Черноморском побережье в сравнении с 2023 годом.