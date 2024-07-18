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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В июне инфляция в Белгородской области составила 7,72%

Из-за жары подорожали помидоры, а из-за роста цен на золото — обручальные кольца

18 июля 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney

В июне инфляция в Белгородской области составила 7,72%

В период с мая по июнь 2024 года в Белгородской области был зафиксирован рост уровня инфляции как в продовольственной, так и в непродовольственной сферах. По данным Банка России, это произошло из-за сокращения предложения товаров и увеличения издержек производителей.

В июне инфляция в Белгородской области составила 7,72%. В мае 2024 года этот показатель был на 0,43% ниже.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары вырос на 1,2%. Немалую роль в этом сыграла аномальная жара: из-за неблагоприятных погодных условий пострадал урожай, закономерно выросли цены на помидоры, картофель и яблоки. В начале лета запасы местных производителей овощей и фруктов исчерпались. Кроме того, в июне сократились поставки импортного картофеля на внутренний рынок.

В прошлом месяце инфляция в непродовольственной сфере выросла незначительно — всего на 0,09%. Заметно подорожали обручальные кольца, что связано с ростом мировых цен на золото. Также выросли цены на обрезную доску: зимой 2023-2024 условия для лесозаготовки были плохими, а ещё подорожала логистика.

В Белгородской области, в отличие от продовольственной и непродовольственной сфер, замедлился рост цен на услуги — на 0,24%. Хотя в целом по стране инфляция в этой сфере увеличилась. Например, меньше выросла стоимость зарубежного туризма и отдыха на Черноморском побережье в сравнении с 2023 годом.

Однако темп инфляции в Белгородской области всё ещё остаётся ниже, чем в среднем по России и Центральному федеральному округу. Так, по итогам прошлого месяца общероссийские темпы прироста цен составили 8,59%, а по ЦФО — 8,84%.

Ранее годовая инфляция в Белгородской области снизилась. Тогда жители региона пожаловались на рост цен на продукты, особенно на огурцы.

После жалоб белгородцев огурцы подешевели, а цены на курятину стали расти медленнее
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