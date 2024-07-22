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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Ярмарка

Какие продукты подорожали, а какие подешевели на ярмарке в Белгороде?

22 июля 2024, 13:39
Фото: bel.ru
Ярмарка

Более 8 тонн фермерской продукции реализовали на ярмарке в Белгороде

Продуктовая ярмарка вновь прошла в Белгороде в минувшую субботу. В этот раз цены на томаты были ниже, чем в предыдущую неделю, а вот стоимость килограмма огурцов, картофеля и персиков выросла, сообщили в городской администрации.

Очередная продуктовая ярмарка состоялась 20 июля в Белгороде. Она проходит каждую субботу в ТРЦ «Мега Гринн» на минус первом этаже. В этот раз её посетили примерно 6,1 тысячи человек.

Белгородцы могли купить мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, копчёную рыбу, овощи и фрукты, продукцию пчеловодства, подсолнечное масло, куриные яйца и саженцы.

Самые доступные цены были на огурцы и кукурузу — от 20 рублей за килограмм и початок соответственно. Капуста стоила от 30 рублей за килограмм, а картофель и морковь — от 40 рублей. Лук обходился посетителям ярмарки минимум в 45 рублей за килограмм.

Арбуз стоил дороже — продавцы просили минимум 50 рублей за килограмм. Ещё выше были цены на десяток куриных яиц — от 60 рублей. Помидоры стоили от 75 рублей за килограмм.

Самые высокие цены были у персиков — от 100 рублей за килограмм, подсолнечного масла — от 150 рублей за литр, черешни — от 250 рублей за килограмм.

На ярмарке, которая прошла за неделю до этого, килограмм огурцов, картофеля и персиков стоил дороже, но дешевле были томаты.

По каким ценам предлагали продукты на ярмарке в Белгороде?
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