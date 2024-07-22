Какие продукты подорожали, а какие подешевели на ярмарке в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Очередная продуктовая ярмарка состоялась 20 июля в Белгороде. Она проходит каждую субботу в ТРЦ «Мега Гринн» на минус первом этаже. В этот раз её посетили примерно 6,1 тысячи человек.
Белгородцы могли купить мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, копчёную рыбу, овощи и фрукты, продукцию пчеловодства, подсолнечное масло, куриные яйца и саженцы.
Самые доступные цены были на огурцы и кукурузу — от 20 рублей за килограмм и початок соответственно. Капуста стоила от 30 рублей за килограмм, а картофель и морковь — от 40 рублей. Лук обходился посетителям ярмарки минимум в 45 рублей за килограмм.
Арбуз стоил дороже — продавцы просили минимум 50 рублей за килограмм. Ещё выше были цены на десяток куриных яиц — от 60 рублей. Помидоры стоили от 75 рублей за килограмм.
Самые высокие цены были у персиков — от 100 рублей за килограмм, подсолнечного масла — от 150 рублей за литр, черешни — от 250 рублей за килограмм.
На ярмарке, которая прошла за неделю до этого, килограмм огурцов, картофеля и персиков стоил дороже, но дешевле были томаты.