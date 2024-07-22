Какие продукты подорожали, а какие подешевели на ярмарке в Белгороде?

Более 8 тонн фермерской продукции реализовали на ярмарке в Белгороде

Продуктовая ярмарка вновь прошла в Белгороде в минувшую субботу. В этот раз цены на томаты были ниже, чем в предыдущую неделю, а вот стоимость килограмма огурцов, картофеля и персиков выросла, сообщили в городской администрации.