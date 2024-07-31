Зубные пасты, шоколад, духи: что подорожает после роста пошлин на заграничные товары?

Повышение таможенных пошлин вызывает вопрос: что произойдёт с импортом в будущем? Для финансовых органов страны имеет значение только экспорт. Импорт снижается с каждым месяцем, но это не вызывает тревоги, утверждает финансовый аналитик Александр Разуваев. Если раньше Министерство финансов беспокоилось лишь о бюджетном дефиците, то теперь основное внимание ведомства Антона Силуанова сосредоточено на стабильности внешнеторгового баланса. Доходы от продажи нефти, газа и других товаров на экспорт могут уменьшаться, но главное — чтобы расходы на импорт не превышали доходы от экспорта.