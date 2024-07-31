Зубные пасты, шоколад, духи: что подорожает после роста пошлин на заграничные товары?

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Товары, привозимые в Россию из Соединенных Штатов, Европы, Японии и Южной Кореи, подорожают. Российское правительство повысило таможенные пошлины на некоторые позиции — на треть и даже вдвое.
Новое изменение затронуло 56 категорий потребительских товаров. Среди них выделяются аккумуляторы, спортивное и охотничье оружие. Остальные позиции — это то, что используют обычные российские семьи каждый день.
Например, пошлина на такие зубные пасты, как «Колгейт», «Рокс», «Аквафреш» увеличится на 35%. Подорожают также шампуни, кремы, гели для бритья и лосьоны после бритья.
Цена на упаковку самой популярной зубной пасты «Колгейт» «Тройное действие», которая сегодня продаётся за 245 рублей в интернет-магазинах, будет составлять 275 рублей, при этом государство получит 115 рублей вместо 85 за каждую тюбик. Паста подорожает в среднем на 30 рублей.
Все товары по уходу за собой — от известных французских до популярных южнокорейских — увеличат свою цену так же, как и зубная паста. Любимая многими женщинами парфюмерная вода «Шанель № 5», которую можно купить в интернет-магазине «Рив Гош» за 18 130 рублей, ранее приносила государству 6345 рублей с каждого флакона. Теперь пошлина составит 8566 рублей, и цена за флакон в 20 тысяч рублей будет достигнута. В европейских магазинах эти духи стоят вдвое дешевле — 65 евро.
Также необходимо будет заплатить больше за импортные конфеты, печенье и вафли.
Повышение таможенных пошлин вызывает вопрос: что произойдёт с импортом в будущем? Для финансовых органов страны имеет значение только экспорт. Импорт снижается с каждым месяцем, но это не вызывает тревоги, утверждает финансовый аналитик Александр Разуваев. Если раньше Министерство финансов беспокоилось лишь о бюджетном дефиците, то теперь основное внимание ведомства Антона Силуанова сосредоточено на стабильности внешнеторгового баланса. Доходы от продажи нефти, газа и других товаров на экспорт могут уменьшаться, но главное — чтобы расходы на импорт не превышали доходы от экспорта.