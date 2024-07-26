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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Белгородстат назвал подорожавшие за неделю продукты

Пока огурцы и капуста дорожают, дешевеют бананы: что происходит с ценами

26 июля 2024, 14:45
Фото: 1MI

Белгородстат назвал подорожавшие за неделю продукты

Статистики проанализировали динамику цен на продукты питания в Белгородской области. За последнюю неделю сильнее всего подорожали огурцы, капуста и пшеничная мука. Но на картофель, свёклу и бананы цены продолжают падать.

Стало известно, как изменились средние цены на продукты питания в Белгородской области за последнюю неделю.

Больше всего подорожали свежие огурцы — на 4,75%, свежая белокочанная капуста — на 4,9%, пшеничная мука — на 2,18%.

А вот картофель подешевел за семь дней на 4,4%. Также снизилась стоимость столовой свёклы — на 4,38%, бананов — на 3,9%, репчатого лука — на 3,85% и моркови — на 1,08%.

Совсем за неделю не изменились цены лишь на баранину.

Напомним, что недавно цены на картофель за неделю выросли на 5% в Белгородской области. Также подорожали огурцы и яблоки. А вот свёкла, помидоры и бананы продолжают дешеветь.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты питания#Морковь#Капуста#Картофель#Цены#Новости Белгорода#Подорожание#Огурцы#Белгород
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