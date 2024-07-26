Пока огурцы и капуста дорожают, дешевеют бананы: что происходит с ценами

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Стало известно, как изменились средние цены на продукты питания в Белгородской области за последнюю неделю.
Больше всего подорожали свежие огурцы — на 4,75%, свежая белокочанная капуста — на 4,9%, пшеничная мука — на 2,18%.
А вот картофель подешевел за семь дней на 4,4%. Также снизилась стоимость столовой свёклы — на 4,38%, бананов — на 3,9%, репчатого лука — на 3,85% и моркови — на 1,08%.
Совсем за неделю не изменились цены лишь на баранину.
Напомним, что недавно цены на картофель за неделю выросли на 5% в Белгородской области. Также подорожали огурцы и яблоки. А вот свёкла, помидоры и бананы продолжают дешеветь.