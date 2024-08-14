Названы полезные для сердечников продукты питания

Из овощей полезными «для сердца» являются помидоры, тыква, печёный картофель прямо с кожурой (именно кожура картофеля является богатым источником калия). Целый ряд полезных для сердечников микроэлементов есть в луке: магний, калий, кальций и натрий, которые необходимы для правильного сокращения миокарда. Хорошую циркуляцию крови в организме обеспечивает приём в пищу чеснока. Также помогают снизить холестерин в крови брокколи, чечевица, фасоль и горох.