Названы полезные для сердечников продукты питания

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Именно образ жизни влияет на появление болезней сердца. В первую очередь это неправильное питание (фастфуд, полуфабрикаты и др.), курение, злоупотребление алкоголем, а также увеличение соли, сахара и жира в организме.
Если человек уже заболел ССЗ, сбалансированное меню поможет ему значительно улучшить своё состояние. Рассказываем, какие же продукты необходимо включить в свой рацион сердечникам, а какие — полностью исключить.
Начнём с «штрафников». Колбасы, сливочное масло, жирное мясо, всё, что было пожарено с обильным добавлением масла — злейшие враги пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Из фруктов врачи рекомендуют:
Из овощей полезными «для сердца» являются помидоры, тыква, печёный картофель прямо с кожурой (именно кожура картофеля является богатым источником калия). Целый ряд полезных для сердечников микроэлементов есть в луке: магний, калий, кальций и натрий, которые необходимы для правильного сокращения миокарда. Хорошую циркуляцию крови в организме обеспечивает приём в пищу чеснока. Также помогают снизить холестерин в крови брокколи, чечевица, фасоль и горох.
Кроме того, необходимыми в рационе питания людей с ССЗ являются зелень (так горячо любимая нами) — петрушка, укроп, зелёный лук, сельдерей, руккола и кинза, орехи и сухофрукты, рыба, «молочка» и «вишенка на торте» — горький шоколад.