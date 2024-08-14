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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Какие продукты полезны сердечникам?

Названы полезные для сердечников продукты питания

14 августа 2024, 09:21
Фото: 1MI
Какие продукты полезны сердечникам?
Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССЗ) необходим подходящий рацион питания. О том, какие продукты важны для здоровых сосудов и сердца рассказали специалисты «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» города Красноярска.

Именно образ жизни влияет на появление болезней сердца. В первую очередь это неправильное питание (фастфуд, полуфабрикаты и др.), курение, злоупотребление алкоголем, а также увеличение соли, сахара и жира в организме.

Если человек уже заболел ССЗ, сбалансированное меню поможет ему значительно улучшить своё состояние. Рассказываем, какие же продукты необходимо включить в свой рацион сердечникам, а какие — полностью исключить.

Начнём с «штрафников». Колбасы, сливочное масло, жирное мясо, всё, что было пожарено с обильным добавлением масла — злейшие враги пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Из фруктов врачи рекомендуют:

  • гранат (много железа, которое обеспечивает эластичность сосудов);
  • яблоки (помощники в снижении холестерина в крови);
  • апельсины (препятствуют развитию атеросклероза и других болезней сердца);
  • бананы, абрикосы и курага (в них много калия, питают сердечную мышцу);
  • грейпфрут (стенки сосудов благодаря ему укрепляются, замедляет образование бляшек);
  • фейхоа (препятствует повышению уровня холестерина);
  • лимон (незаменим при тахикардии, аритмии, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности) и др.

Из овощей полезными «для сердца» являются помидоры, тыква, печёный картофель прямо с кожурой (именно кожура картофеля является богатым источником калия). Целый ряд полезных для сердечников микроэлементов есть в луке: магний, калий, кальций и натрий, которые необходимы для правильного сокращения миокарда. Хорошую циркуляцию крови в организме обеспечивает приём в пищу чеснока. Также помогают снизить холестерин в крови брокколи, чечевица, фасоль и горох.

Кроме того, необходимыми в рационе питания людей с ССЗ являются зелень (так горячо любимая нами) — петрушка, укроп, зелёный лук, сельдерей, руккола и кинза, орехи и сухофрукты, рыба, «молочка» и «вишенка на торте» — горький шоколад.

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