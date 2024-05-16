AstraZeneca продолжает быть монополистом на российском рынке лекарств от диабета

В роли монополиста на рынке антидиабетических лекарств длительное время выступала «АстраЗенека». С каждой упаковки проданного препарата международному концерну предназначалось 2500 рублей. Хранителем патента на препарат в РФ до последнего времени выступала дочерняя компания европейского фармацевтического гиганта. Она в 2002 году зарегистрировала патент на выпуск лекарственного средства с международным непатентованным названием дапаглифлозин (коммерческое название «Форсига»), срок действия которого истекал 15 мая 2023 года. Стоит отметить, что компания-производитель не имела возможности своевременно продлить патент, но вмешался, как ни странно, Роспатент.