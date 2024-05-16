AstraZeneca продолжает быть монополистом на российском рынке лекарств от диабета

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Как сообщает newizv.ru, в РФ на учет поставлены свыше пяти миллионов граждан с диагностированным сахарным диабетом. Примерно такое же количество россиян не знают о своем диагнозе. Всем им пожизненно необходимо принимать лекарства с дапаглифлозином в составе, но не всегда они доступны в продаже.
Как сообщила доцент кафедры госпитальной терапии № 2 Сеченовского университета Роза Ваколюк, одной из основных причин низкого уровня внедрения лекарств в медицинскую практику выступает их небюджетная цена. За 2022 год умерли 128 330 больных сахарным диабетом.
В роли монополиста на рынке антидиабетических лекарств длительное время выступала «АстраЗенека». С каждой упаковки проданного препарата международному концерну предназначалось 2500 рублей. Хранителем патента на препарат в РФ до последнего времени выступала дочерняя компания европейского фармацевтического гиганта. Она в 2002 году зарегистрировала патент на выпуск лекарственного средства с международным непатентованным названием дапаглифлозин (коммерческое название «Форсига»), срок действия которого истекал 15 мая 2023 года. Стоит отметить, что компания-производитель не имела возможности своевременно продлить патент, но вмешался, как ни странно, Роспатент.
«АстраЗенека» заручилась поддержкой ведомства, и там компании оформили с помощью «каскада» патентов новый патент, что не разрешается делать как по российским, так и по общемировым законам.
«Я точно знаю, что повторного патента на дапаглифлозин ни в одной стране не было выдано, так как мой доверитель компания KRKA делала тематический обзор на эту тему. По закону это невозможно», — утверждает адвокат Алексей Залесов, выступающий в защиту производителей, которые имели намерения выпускать препарат с той же формулой, но дешевле на 900 рублей.
После прохождения ряда судебных инстанций компании КРКА, оспаривающей выдачу второго патента «АстраЗенеке», наконец, пошел навстречу президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП), распорядившись, что Роспатенту придется исправить допущенную ошибку. Однако чиновники Роспатента не спешили выполнять такое решение, и сейчас ожидают вердикт Верховного суда, в который обратилась «АстраЗенека». Он установит окончательные правила для существующей сейчас монополии в первых числах июня.