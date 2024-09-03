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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Детей из Белгорода отправили в Москву на дальнейшее лечение

Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле 1 сентября

3 сентября 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney
Детей из Белгорода отправили в Москву на дальнейшее лечение
При обстреле 1 сентября ранения получили не только взрослые, но и маленькие дети. Сейчас два мальчика находятся в московских больницах. Об их состоянии рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Дети

Мальчиков, которые 1 сентября, получили тяжёлые ранения, доставили в лечебные учреждения Москвы. По словам врачей, состояние юных белгородцев в настоящее время тяжёлое, но стабильное.

«Очень надеемся. Молимся за них, чтобы они поскорее выздоровели и вернулись к своим близким, которые очень сильно за них переживают», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что в результате обстрела Белгорода, случившегося 1 сентября, пострадали 11 мирных жителей. Пятеро из них, включая двоих детей, находятся в тяжёлом состоянии.

Всего повреждения получили 175 квартир в 40 МКД, 33 частных дома, три социальных объекта и 94 машины.

Привезли — и в реанимацию: в Москву доставили трёх раненных в Белгороде детей
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