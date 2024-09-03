Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле 1 сентября

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Мальчиков, которые 1 сентября, получили тяжёлые ранения, доставили в лечебные учреждения Москвы. По словам врачей, состояние юных белгородцев в настоящее время тяжёлое, но стабильное.
«Очень надеемся. Молимся за них, чтобы они поскорее выздоровели и вернулись к своим близким, которые очень сильно за них переживают», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что в результате обстрела Белгорода, случившегося 1 сентября, пострадали 11 мирных жителей. Пятеро из них, включая двоих детей, находятся в тяжёлом состоянии.
Всего повреждения получили 175 квартир в 40 МКД, 33 частных дома, три социальных объекта и 94 машины.