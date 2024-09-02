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Священники навещают белгородцев, пострадавших при обстрелах

Первые отпевания белгородцев, погибших при недавних обстрелах, провели священники

2 сентября 2024, 14:43
Фото: 1MI

Священники навещают белгородцев, пострадавших при обстрелах

Раненных при обстреле 31 августа белгородцев вскоре навестит и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он пообщается с пострадавшими и окажет им духовную поддержку. При этом в больницах всё время находятся дежурные священники, отметили на сайте РПЦ.

Священнослужители Белгородской епархии навестили раненных в результате обстрела Белгорода 31 августа. В настоящее время пострадавшие проходят лечение в областной и второй городской больницах Белгорода.

При этом в лечебных учреждениях постоянно находится и дежурный священник, который в любой момент может оказать раненым духовную поддержку.

«В ближайшие дни раненых навестит митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн», — сообщил секретарь епархиального архиерея Белгородской епархии иерей Александр Фокин.

В епархии также сообщили, что вчера, 1 сентября, состоялось первое отпевание погибших.

Кроме того, московский штаб помощи беженцам при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению может оказать помощь беженцам из Белгорода. С 6 августа за помощью к ним уже обратились 15 белгородцев.

Напомним, что 31 августа от атак ВСУ пострадали восемь человек.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Религия#Пострадавшие#Священнослужители#Белгород#Атака ВСУ#Обстрелы
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