Первые отпевания белгородцев, погибших при недавних обстрелах, провели священники

Священники навещают белгородцев, пострадавших при обстрелах

Раненных при обстреле 31 августа белгородцев вскоре навестит и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он пообщается с пострадавшими и окажет им духовную поддержку. При этом в больницах всё время находятся дежурные священники, отметили на сайте РПЦ.