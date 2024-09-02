Первые отпевания белгородцев, погибших при недавних обстрелах, провели священники

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Священнослужители Белгородской епархии навестили раненных в результате обстрела Белгорода 31 августа. В настоящее время пострадавшие проходят лечение в областной и второй городской больницах Белгорода.
При этом в лечебных учреждениях постоянно находится и дежурный священник, который в любой момент может оказать раненым духовную поддержку.
«В ближайшие дни раненых навестит митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн», — сообщил секретарь епархиального архиерея Белгородской епархии иерей Александр Фокин.
В епархии также сообщили, что вчера, 1 сентября, состоялось первое отпевание погибших.
Кроме того, московский штаб помощи беженцам при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению может оказать помощь беженцам из Белгорода. С 6 августа за помощью к ним уже обратились 15 белгородцев.
Напомним, что 31 августа от атак ВСУ пострадали восемь человек.