Комбайнёр с ранениями смог сам добраться до больницы после атаки дрона ВСУ

Posted Сегодня, 20:57
Published Сегодня, 20:57
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Updated Сегодня, 20:59
У села Илёк-Кошары в Ракитянском районе украинский беспилотник атаковал комбайн. В результате взрыва осколочные ранения ног и минно-взрывную травму получил мужчина. При этом он самостоятельно смог добраться до Краснояружской районной больницы. Дальше бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу Белгорода.
В селе Теребрено Краснояружского района дрон взорвался возле двух частных домов. Пострадали сами здания, заборы, а также располагающийся рядом коммерческий объект.
В Борисовском районе БПЛА атаковал магазин в селе Берёзовка. Выбиты стёкла, разбиты витрины. В селе Тишанка Волоконовского района после обстрела пострадала линия электропередачи. Без света временно остались жители этого села, а также соседних сёл Новое, хуторов Григорьевка, Верный, Шаховка и Бочанка.
К восстановлению последствий аварийные бригады приступят после разрешения от Минобороны РФ.