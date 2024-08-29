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Мужчина ранен после атаки украинского беспилотника в белгородском приграничье

Комбайнёр с ранениями смог сам добраться до больницы после атаки дрона ВСУ

29 августа 2024, 20:57
Фото: Изображение Midjourney

Мужчина ранен после атаки украинского беспилотника в белгородском приграничье

Вечером 29 августа украинские формирования атаковали четыре приграничных района Белгородской области. Есть один раненый и другие последствия на земле, сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

У села Илёк-Кошары в Ракитянском районе украинский беспилотник атаковал комбайн. В результате взрыва осколочные ранения ног и минно-взрывную травму получил мужчина. При этом он самостоятельно смог добраться до Краснояружской районной больницы. Дальше бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу Белгорода.

В селе Теребрено Краснояружского района дрон взорвался возле двух частных домов. Пострадали сами здания, заборы, а также располагающийся рядом коммерческий объект.

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В Борисовском районе БПЛА атаковал магазин в селе Берёзовка. Выбиты стёкла, разбиты витрины. В селе Тишанка Волоконовского района после обстрела пострадала линия электропередачи. Без света временно остались жители этого села, а также соседних сёл Новое, хуторов Григорьевка, Верный, Шаховка и Бочанка.

К восстановлению последствий аварийные бригады приступят после разрешения от Минобороны РФ.

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