Комбайнёр с ранениями смог сам добраться до больницы после атаки дрона ВСУ

У села Илёк-Кошары в Ракитянском районе украинский беспилотник атаковал комбайн. В результате взрыва осколочные ранения ног и минно-взрывную травму получил мужчина. При этом он самостоятельно смог добраться до Краснояружской районной больницы. Дальше бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу Белгорода.