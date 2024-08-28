ВСУ атаковали Белгородскую область: ранен мужчина, есть разрушения, сгорело авто

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Мужчина пострадал в Ясных Зорях Белгородского района после атаки ВСУ. Село попало под обстрел. У пострадавшего — черепно-мозговая и баротравма, осколочное ранение голени.
Что касается разрушений, их выявили в частном доме и летней кухне. Кроме того, на территории соседнего домовладения вспыхнула хозпостройка.
Ещё три населённых пункта подверглись атакам БПЛА. В Новостроевке-Первой Грайворонского горокруга из-за атаки дрона-камикадзе полностью сгорел автомобиль. В Борисовке повреждены грузовик на парковке промышленного предприятия и здание.
В хуторе Церковный Белгородского района после сброса взрывного устройства с БПЛА разрушения выявили в доме, гараже. Осколками посечён забор.