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Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область: ранен мужчина, есть разрушения, сгорело авто

28 августа 2024, 16:11
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Атакам подверглись четыре населённых пункта. Под ударом были Белгородский и Борисовский районы, Грайворонский горокруг. Ранен мужчина, есть разрушения в домах, сгорел автомобиль, вспыхнула хозпостройка.
Сюжет
Обстрел

Мужчина пострадал в Ясных Зорях Белгородского района после атаки ВСУ. Село попало под обстрел. У пострадавшего — черепно-мозговая и баротравма, осколочное ранение голени.

Что касается разрушений, их выявили в частном доме и летней кухне. Кроме того, на территории соседнего домовладения вспыхнула хозпостройка.

Ещё три населённых пункта подверглись атакам БПЛА. В Новостроевке-Первой Грайворонского горокруга из-за атаки дрона-камикадзе полностью сгорел автомобиль. В Борисовке повреждены грузовик на парковке промышленного предприятия и здание.

В хуторе Церковный Белгородского района после сброса взрывного устройства с БПЛА разрушения выявили в доме, гараже. Осколками посечён забор.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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