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11 человек пострадали за день из-за обстрелов и атак БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области за день из-за атак ВСУ ранены 11 белгородцев

27 августа 2024, 09:47
Фото: 1MI
11 человек пострадали за день из-за обстрелов и атак БПЛА в Белгородской области

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области

Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись обстрелам и атакам дронов 26 августа. Противник ударил по населённым пунктам около 100 раз. Есть пострадавшие и разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Вчера, 26 августа, в Шебекино пострадали шесть человек. Двое из них самостоятельно обратились в медучреждение. При этом только одного человека пришлось госпитализировать.

Всего по Шебекинскому округу ударили 16 боеприпасами и семью беспилотниками. Повреждения получили 11 авто, 16 домовладений, две надворные постройки, 13 МКД, один соцобъект, пять коммерческих объектов, одно сельскохозяйственное предприятие и ЛЭП.

В Грайворонском округе пострадали три мирных жительницы. Их с различными ранениями доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Всего по муниципалитету выпустили 17 боеприпасов и четыре беспилотника.

Краснояружский район обстреляли 21 снарядом и атаковали тремя беспилотниками. Пострадали мужчина и женщина. Им оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. В районе повреждения получили три авто, одно домовладение и ЛЭП.

Пострадали четыре поселения Белгородского района: их атаковали четыре БПЛА. В селе Отрадное из-за детонации дрона-камикадзе сгорело авто. В одном селе Борисовского района тоже сдетонировал дрон: там осколками посекло забор.

Ещё четыре беспилотника атаковали четыре населённых пункта Валуйского округа, из-за чего повреждения зафиксировали в двух инфраструктурных объектах связи. А по Тишанке и Старому Волоконовского района ВСУ выпустили 20 снарядов, но обошлось без последствий.

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