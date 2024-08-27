Ночью украинские беспилотники атаковали белгородские сёла, есть пострадавшие

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Ночью Белгородская область попала под удар беспилотников. Министерство обороны РФ сообщило, что силами противовоздушной обороны удалось сбить три БПЛА. Но в результате атаки ещё двух пострадали пять мирных жителей.
Один украинский беспилотник ударил по селу Репяховка Краснояружского района. Ранены женщина и мужчина, они смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью в Краснояружскую центральную районную больницу. У обоих — сотрясение мозга. Долечиваться они будут дома.
В селе также сгорел один и повреждены ещё два легковых авто.
Другой дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Косилово Грайворонского городского округа. В результате взрыва с различными осколочными ранениями трёх женщин увезли в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме выбило окна и повредило стены.