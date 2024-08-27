bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

После атак БПЛА в Белгородской области есть пострадавшие

Ночью украинские беспилотники атаковали белгородские сёла, есть пострадавшие

27 августа 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
После атак БПЛА в Белгородской области есть пострадавшие

Пятеро мирных жителей ранены в Белгородской области

Министерство обороны утром доложило о сбитии в небе над территорией Белгородской области трёх беспилотников, ещё двум удалось провести атаку. Ранены пять мирных жителей, некоторых из них остаются в больницах.

Ночью Белгородская область попала под удар беспилотников. Министерство обороны РФ сообщило, что силами противовоздушной обороны удалось сбить три БПЛА. Но в результате атаки ещё двух пострадали пять мирных жителей.

Один украинский беспилотник ударил по селу Репяховка Краснояружского района. Ранены женщина и мужчина, они смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью в Краснояружскую центральную районную больницу. У обоих — сотрясение мозга. Долечиваться они будут дома.

В селе также сгорел один и повреждены ещё два легковых авто.

Другой дрон-камикадзе атаковал частный дом в селе Косилово Грайворонского городского округа. В результате взрыва с различными осколочными ранениями трёх женщин увезли в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме выбило окна и повредило стены.

Пострадавшие от атак ВСУ белгородцы могут узнать о помощи на «Госуслугах»
Узнать подробнее
Читайте также:
Под ударом был даже Белгород: власти оценили масштаб разрушений после атак ВСУМужчина и 17-летняя девушка ранены после атаки FPV-дронов на белгородской дорогеПять домов, «Газель» и КамАЗ повреждены после атак на Белгородскую область
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Краснояружский район#Белгород#Дрон#Грайворонский городской округ#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Министерство обороны РФ
Подпишитесь
В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт
Сегодня, 06:23
Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году
Сегодня, 05:01
В Белгородском районе доступна бесплатная связь, а в Белгороде — нет. Почему?
Вчера, 11:45
Гладков представил нового чиновника в правительстве Белгородской области
Вчера, 08:39
Защита осуждённого экс-мэра Старого Оскола Сергиенко будет обжаловать приговор
Сегодня, 07:02