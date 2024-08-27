Ночью украинские беспилотники атаковали белгородские сёла, есть пострадавшие

Один украинский беспилотник ударил по селу Репяховка Краснояружского района. Ранены женщина и мужчина, они смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью в Краснояружскую центральную районную больницу. У обоих — сотрясение мозга. Долечиваться они будут дома.