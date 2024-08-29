Хозпостройка и жилые дома: ВСУ вновь обстреляли белгородское приграничье

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
По информации губернатора, Шебекинский округ попал под атаку ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал.
Но в Шебекино после обстрела в частном доме выбило окна. Также пострадала хозпостройка. Там повреждено остекление, посечены кровля и стены. Кроме того, зафиксированы локальные обрывы на линии электропередачи.
Село Новая Таволжанка атаковал FPV-дрон. В результате на территории сельхозпредприятия посекло оборудование.
А в посёлке Первомайский после прилёта боеприпаса повреждён жилой дом. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, утром 29 августа под атаку ВСУ попали три населённых пункта Белгородской области. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет, но в каждом поселении были различные разрушения.