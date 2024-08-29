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Published Сегодня, 15:23

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Updated Сегодня, 15:26

Белгородское приграничье попало под обстрел ВСУ

Хозпостройка и жилые дома: ВСУ вновь обстреляли белгородское приграничье

29 августа 2024, 15:23
Фото: Изображение Midjourney

Белгородское приграничье попало под обстрел ВСУ

Пострадавших нет, но зафиксированы разрушения. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

По информации губернатора, Шебекинский округ попал под атаку ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал.

Но в Шебекино после обстрела в частном доме выбило окна. Также пострадала хозпостройка. Там повреждено остекление, посечены кровля и стены. Кроме того, зафиксированы локальные обрывы на линии электропередачи.

Село Новая Таволжанка атаковал FPV-дрон. В результате на территории сельхозпредприятия посекло оборудование.

А в посёлке Первомайский после прилёта боеприпаса повреждён жилой дом. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, утром 29 августа под атаку ВСУ попали три населённых пункта Белгородской области. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет, но в каждом поселении были различные разрушения.

Гладков рассказал, к каким мерам прибегнет правительство на фоне обстрелов ВСУ
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Боеприпасы#Белгород#Атака#Жилые дома#Атака ВСУ#Беспилотники#Обстрелы
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