Сельхозпредприятие и три дома повреждены из-за атак ВСУ в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. Под ударом вновь оказались приграничные Шебекинский и Валуйский горокруга. Есть разрушения.
В Шебекино после прилёта в частном доме выбило окна. Также повреждены кровля и забор. В Муроме после атаки беспилотника тоже пострадал частный дом.
В Старом Хуторе в Валуйском горокруге из-за сброшенного с БПЛА взрывного устройства в частном доме выбило окна и посекло забор. В Леоновке после атаки FPV-дрона повреждено оборудование на сельхозпредприятии.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
В то же время с утра в регионе ранения получили десять человек. Пятеро пострадали при утренней атаке на Шебекино, двое из них — фельдшеры скорой помощи. Ещё пять человек ранены в Грайворонском горокруге.