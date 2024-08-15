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Published Сегодня, 19:09

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Updated Сегодня, 19:11

ВСУ ударили по четырём населённым пунктам в Белгородской области

Сельхозпредприятие и три дома повреждены из-за атак ВСУ в Белгородской области

15 августа 2024, 19:09
Фото: 1MI

ВСУ ударили по четырём населённым пунктам в Белгородской области

В Шебекино вновь был прилёт, а Муром, Старый Хутор и Леоновку атаковали дронами. Есть разрушения.
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Обстрел

ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. Под ударом вновь оказались приграничные Шебекинский и Валуйский горокруга. Есть разрушения.

В Шебекино после прилёта в частном доме выбило окна. Также повреждены кровля и забор. В Муроме после атаки беспилотника тоже пострадал частный дом.

В Старом Хуторе в Валуйском горокруге из-за сброшенного с БПЛА взрывного устройства в частном доме выбило окна и посекло забор. В Леоновке после атаки FPV-дрона повреждено оборудование на сельхозпредприятии.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

В то же время с утра в регионе ранения получили десять человек. Пятеро пострадали при утренней атаке на Шебекино, двое из них — фельдшеры скорой помощи. Ещё пять человек ранены в Грайворонском горокруге.

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