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Published Сегодня, 08:03

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Белгородская область продолжается подвергаться атакам беспилотников ВСУ

ВСУ атаковали четыре удалённых от границы района Белгородской области

12 августа 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская область продолжается подвергаться атакам беспилотников ВСУ

ВСУ ударили по 12 районам Белгородской области за сутки

Районы, расположенные далеко от границы, атаковали дронами, обошлось без последствий. В нескольких муниципалитетах есть разрушения и пострадавшие среди мирных жителей. Сложная обстановка сохраняется в Шебекинском горокруге.
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Обстрел

За день ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области. При этом четыре муниципалитета — Губкинский, Новооскольский, Старооскольский горокруга, Прохоровский район — неприграничные. Здесь сбили по одному беспилотнику, обошлось без последствий. Разрушений в результате атак также не выявлено в Яковлевском горокруге и Волоконовском районе.

В остальных шести муниципалитетах последствия в результате атак есть. Всего за сутки в приграничье разрушения выявили в 13 частных и семи многоквартирных домах, трёх коммерческих и одном социальном объекте. Повреждено восемь машин.

Ранено семеро мирных жителей. Пятеро из них пострадали в Шебекинском горокруге, где сохраняется напряжённая обстановка. Трое остаются в больницах, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Двоих уже отпустили на амбулаторное лечение.

Два человека в приграничье пострадали ещё 10 августа, но в больницы обратились только накануне. Один из них — мужчина, раненный при атаке дрона в Политотдельском в Белгородском районе. У пострадавшего было осколочное ранение грудной клетки.

Второго мужчину ранило после атаки FPV-дрона в Лозовой Рудке в Борисовском районе. У пострадавшего — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги.

Трижды в результате атак накануне повреждения получили линии электропередачи. В результате одного из ударов 13 населённых пунктов в Грайворонском горокруге временно остаются без света.

Краснояружский район, в котором сегодня объявили эвакуацию, только за вчерашний день подвергся 19 обстрелам и атакам 16 беспилотников. Повреждены дом и ЛЭП.

В Валуйском горокруге после атак ВСУ пострадал один частный дом.

Пострадали не только дома: новые последствия сегодняшних обстрелов в Шебекино
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