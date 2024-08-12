ВСУ атаковали четыре удалённых от границы района Белгородской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
За день ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области. При этом четыре муниципалитета — Губкинский, Новооскольский, Старооскольский горокруга, Прохоровский район — неприграничные. Здесь сбили по одному беспилотнику, обошлось без последствий. Разрушений в результате атак также не выявлено в Яковлевском горокруге и Волоконовском районе.
В остальных шести муниципалитетах последствия в результате атак есть. Всего за сутки в приграничье разрушения выявили в 13 частных и семи многоквартирных домах, трёх коммерческих и одном социальном объекте. Повреждено восемь машин.
Ранено семеро мирных жителей. Пятеро из них пострадали в Шебекинском горокруге, где сохраняется напряжённая обстановка. Трое остаются в больницах, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Двоих уже отпустили на амбулаторное лечение.
Два человека в приграничье пострадали ещё 10 августа, но в больницы обратились только накануне. Один из них — мужчина, раненный при атаке дрона в Политотдельском в Белгородском районе. У пострадавшего было осколочное ранение грудной клетки.
Второго мужчину ранило после атаки FPV-дрона в Лозовой Рудке в Борисовском районе. У пострадавшего — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги.
Трижды в результате атак накануне повреждения получили линии электропередачи. В результате одного из ударов 13 населённых пунктов в Грайворонском горокруге временно остаются без света.
Краснояружский район, в котором сегодня объявили эвакуацию, только за вчерашний день подвергся 19 обстрелам и атакам 16 беспилотников. Повреждены дом и ЛЭП.
В Валуйском горокруге после атак ВСУ пострадал один частный дом.