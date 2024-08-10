Белгородская область снова под обстрелом: есть последствия в Шебекино

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Местные жители публикуют кадры повреждений в Шебекино. Предварительно, в нескольких многоэтажках частично пострадало остекление. Где-то выбило москитные сетки. Досталось и фасадам домов.
Повреждено также дорожное покрытие и бордюр. Где-то рядом с железнодорожными путями произошло небольшое возгорание травы.
Официальной информации по последствиям обстрела на данный момент не поступало. Данные уточняются.
Сообщать о возможных «прилётах» местные Telegram-каналы начали в 17:35. Ракетную опасность объявили через несколько минут.
Напомним, что сегодня в Шебекино в результате другого обстрела была ранена женщина.