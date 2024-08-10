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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Шебекино сегодня снова попало под обстрел.

Белгородская область снова под обстрелом: есть последствия в Шебекино

10 августа 2024, 15:15
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
Шебекино сегодня снова попало под обстрел.

Несколько многоэтажных домов пострадали в Шебекинском округе после атаки ВСУ

Под очередной обстрел сегодня попал город Шебекино. Местные жители делиться кадрами последствий атаки: в нескольких многоквартирных домах пострадало остекление и фасады, также повреждена дорога.
Сюжет
Пожар

Местные жители публикуют кадры повреждений в Шебекино. Предварительно, в нескольких многоэтажках частично пострадало остекление. Где-то выбило москитные сетки. Досталось и фасадам домов.

Повреждено также дорожное покрытие и бордюр. Где-то рядом с железнодорожными путями произошло небольшое возгорание травы.

Официальной информации по последствиям обстрела на данный момент не поступало. Данные уточняются.

Сообщать о возможных «прилётах» местные Telegram-каналы начали в 17:35. Ракетную опасность объявили через несколько минут.

Напомним, что сегодня в Шебекино в результате другого обстрела была ранена женщина.

Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в ШебекиноПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в Шебекино
Фото: Telegram-канал "Просто Михаил"
Прямое попадание в дом и раненая женщина: Белгородская область вновь под обстрелом
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