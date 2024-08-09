Шебекино попало под обстрел, мирный житель получил осколочное ранение грудной клетки

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Снова подвергнуто артобстрелу Шебекино. Пострадал один местный житель.
Мужчине ранило осколком грудную клетку. Его доставили в больницу бойцы самообороны. После оказания первой помощи его переведут в областную клиническую лечебницу.
На данный момент повреждения зафиксированы в четырёх жилых домах: разбиты оконные рамы, повреждены фасады, повалены хозпостройки и заборы. На территории одного из домов повреждены три мотоцикла.