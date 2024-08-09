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Последствия обстрелов

Шебекино попало под обстрел, мирный житель получил осколочное ранение грудной клетки

9 августа 2024, 16:45
Фото: Изображение Midjourney
Последствия обстрелов
Шебекино снова попало под обстрел со стороны ВСУ, обошлось без жертв. Один мужчина получил осколочное ранение груди, его доставили в больницу бойцы терробороны. Повреждения выявлены на территории четырёх частных домов.

Снова подвергнуто артобстрелу Шебекино. Пострадал один местный житель.

Мужчине ранило осколком грудную клетку. Его доставили в больницу бойцы самообороны. После оказания первой помощи его переведут в областную клиническую лечебницу.

На данный момент повреждения зафиксированы в четырёх жилых домах: разбиты оконные рамы, повреждены фасады, повалены хозпостройки и заборы. На территории одного из домов повреждены три мотоцикла.

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