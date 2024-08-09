Шебекино попало под обстрел, мирный житель получил осколочное ранение грудной клетки

Шебекино снова попало под обстрел со стороны ВСУ, обошлось без жертв. Один мужчина получил осколочное ранение груди, его доставили в больницу бойцы терробороны. Повреждения выявлены на территории четырёх частных домов.

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