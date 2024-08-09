Белгородцев предупреждают о крайне опасных находках после обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов предупредил жителей о неразорвавшихся суббоеприпасах, которые могут лежать на улицах после обстрелов. Некоторые из них уже обнаружили в Шебекино, однако такие же могут находиться в любом районе приграничья.
В случае, если удалось обнаружить такой боеприпас, необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить оператору точное место расположения находки, её описание, а также номер телефона заявителя.
Напомним, что в последние дни атаки на Шебекинский округ вновь усилились. За последние дни пострадали более шести человек, ещё один житель погиб.
Утром сегодняшнего дня, 9 августа, под повторную атаку попал многоквартирный дом в Шебекино. Предварительно, из жильцов никто не пострадал.