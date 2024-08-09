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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

После обстрелов ВСУ в Шебекино находят неразорвавшиеся суббоеприпасы

Белгородцев предупреждают о крайне опасных находках после обстрелов ВСУ

9 августа 2024, 10:12
Фото: 1MI

После обстрелов ВСУ в Шебекино находят неразорвавшиеся суббоеприпасы

Опасную находку обнаружили на одной из улиц Шебекино, однако подобные «сюрпризы» можно найти в любом месте приграничья. Глава Шебекинского округа попросил жителей быть внимательными и сообщать об опасных находках.
Сюжет
Обстрел

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов предупредил жителей о неразорвавшихся суббоеприпасах, которые могут лежать на улицах после обстрелов. Некоторые из них уже обнаружили в Шебекино, однако такие же могут находиться в любом районе приграничья.

В случае, если удалось обнаружить такой боеприпас, необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить оператору точное место расположения находки, её описание, а также номер телефона заявителя.

Напомним, что в последние дни атаки на Шебекинский округ вновь усилились. За последние дни пострадали более шести человек, ещё один житель погиб.

Утром сегодняшнего дня, 9 августа, под повторную атаку попал многоквартирный дом в Шебекино. Предварительно, из жильцов никто не пострадал.

Боеприпас, обнаруженный в ШебекиноБоеприпас, обнаруженный в Шебекино
Боеприпас, обнаруженный в ШебекиноБоеприпас, обнаруженный в Шебекино
Боеприпас, обнаруженный в Шебекино
Фото: страница Владимира Жданова
Второй удар за два дня: ВСУ атаковали один и тот же дом под Белгородом
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Боеприпас#Белгород#Обстрел#Владимир Жданов#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Неразорвавшийся боеприпас
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