Белгородцев предупреждают о крайне опасных находках после обстрелов ВСУ

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов предупредил жителей о неразорвавшихся суббоеприпасах, которые могут лежать на улицах после обстрелов. Некоторые из них уже обнаружили в Шебекино, однако такие же могут находиться в любом районе приграничья.