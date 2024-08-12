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В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.

Белгородцев эвакуируют, а экс-замгубернатора Полежаев вместо тюрьмы хочет на СВО

12 августа 2024, 15:30
Фото: мэрия Белгорода
В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.
Опасения белгородцев об эвакуации подтвердились. Жителей Краснояружского района начали вывозить из муниципалитета и готовить их к временному переезду в ПВР. В суде прозвучало последнее слова экс-замгубернатора Константина Полежаева, а Гладков доложил президенту РФ о текущей ситуации в регионе.

Эвакуация жителей

Утром Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать приграничный Краснояружский район в Белгородской области. Атака была совершена через международный автомобильный пункт пропуска «Колотиловка». Было решено временно эвакуировать жителей муниципалитета.

В районе организовали вывоз людей автобусами. Краснояружцам начали поступать сообщения от РСЧС с просьбой покинуть свои дома и переместиться в безопасные места или в пункты временного размещения.

По последним данным, из Краснояружского района выехали около 11 тысяч человек, остались ещё 500. В региональном правительстве уточнили, что эвакуация мирных жителей поможет силовикам и военным в их работе в период действия режима контртеррористической операции.

Распределительный пункт развернули в Ракитном. Создали и ситуационный центр на въезде в Белгород. Оттуда краснояружцы будут отправлены в ПВР по всей Белгородской области: в Ивнянский, Прохоровский районы, Яковлевский округ, Белгород, Старый Оскол и Губкин. В ПВР есть горячая еда, постельные принадлежности, а также дежурят специалисты, готовые помочь всем необходимым.

Кроме того, из-за напряжённой обстановки было решено эвакуировать жителей Беловского района Курской области.

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Последнее слова Полежаева

В Октябрьском районном суде Константин Полежаев, бывший вице-губернатор, выступил с последним словом. Его признали виновным во взяточничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 36 миллионов рублей.

Полежаев вину признал и сообщил, что готов понести наказание. Также чиновник заявил, что заключил контракт на военную службу с Министерством обороны РФ.

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Доклад Гладкова президенту

Сегодня президент Владимир Путин провёл совещание, посвящённое ситуации в приграничных регионах. Доклад представил губернатор Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что в Белгородской области количество обстрелов значительно возросло. В столице региона ситуация немного улучшилась, но в приграничных районах напряжение продолжает нарастать. Особенно сложная ситуация сложилась в Шебекинском городском округе — оттуда уже уехали около 50-70% жителей. Восстановление повреждённой инфраструктуры стало практически невозможным из-за постоянных атак ВСУ.

Только в текущем году из-за украинских атак в регионе пострадали почти 300 человек, 36 человек погибли. За почти три года с начала СВО в Белгородской области повреждено более 30 тысяч домов и квартир. Удалось восстановить 25 тысяч из них.

Губернатор выступил с инициативой об индексации выплат для жителей региона, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ. Президент поддержал это предложение. Теперь выплаты для жителей отселённых территорий и тех, кто частично или полностью утратил имущество из-за нападений ВСУ, будут увеличены до 15 тысяч, 75 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, глава государства согласился с распространением моратория на выплату ипотеки и потребительских кредитов на районы Белгородской области, пострадавшие от обстрелов. Вячеслав Гладков также предложил списание ипотеки в случае, если дом был разрушен в результате обстрелов. При этом людям будет предоставлено новое жильё по той же программе, по которой они брали ипотеку.

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