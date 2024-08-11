Ещё два села в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
В многострадальной Мокрой Орловке Грайворонского округа два дрона-камикадзе взорвались на территории частного домовладения. Из-за детонации в доме посекло крышу, также пострадал сарай.
Кроме того, в результате атаки FPV-дрона повреждено легковое авто.
Дважды обстрелам подверглось село Вязовое Краснояружского района. Там посекло кровлю нежилого дома.
Повреждения получила линия электропередачи. Жителей, которые были подключены к пострадавшей сети, переключили на резервные линии электроснабжения. Восстановительные работы аварийные бригады начнут утром.
Напомним, что недавно ВСУ также обстреляли три белгородских хутора. В одном из них пострадал мужчина. Правда, в больницу его доставили лишь на следующий день.