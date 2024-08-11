bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:27

Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Последствия обстрела в Белгороде, фото тематическое

Ещё два села в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

11 августа 2024, 19:27
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Последствия обстрела в Белгороде, фото тематическое

Сразу несколько украинских дронов атаковали село в белгородском приграничье

Под ударом снова Краснояружский район и Грайворонский городской округ. Разрушения есть на территории частного сектора. Также пострадало нежилое здание. Повреждения есть и на линии электропередач. По предварительной информации, среди мирного населения раненых нет.
Сюжет
Обстрел

В многострадальной Мокрой Орловке Грайворонского округа два дрона-камикадзе взорвались на территории частного домовладения. Из-за детонации в доме посекло крышу, также пострадал сарай.

Кроме того, в результате атаки FPV-дрона повреждено легковое авто.

Дважды обстрелам подверглось село Вязовое Краснояружского района. Там посекло кровлю нежилого дома.

Повреждения получила линия электропередачи. Жителей, которые были подключены к пострадавшей сети, переключили на резервные линии электроснабжения. Восстановительные работы аварийные бригады начнут утром.

Напомним, что недавно ВСУ также обстреляли три белгородских хутора. В одном из них пострадал мужчина. Правда, в больницу его доставили лишь на следующий день.

Три хутора в Белгородской области были атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадали не только дома: новые последствия сегодняшних обстрелов в ШебекиноВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области: ранен мирный жительДетекторы БПЛА, станции РЭБ, контроллеры в МКД: как защитят белгородцев от атак
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Грайворонский горокруг#Обстрел#ВСУ#Электропередача#Дрон#Атака
Подпишитесь
Более 100 мирных жителей пострадали от вторжения ВСУ в Курскую область — Минздрав
Сегодня, 18:59
«Я — Курский!»: губернатор Курской области выложил обновлённый вариант хита SHAMAN'а
Сегодня, 17:44
Из Белгорода в Москву запустят больше поездов из-за тревожных событий в Курске
Сегодня, 09:45
Белгородский журналист получил угрозы и попал в мировые СМИ из-за ошибки в программе
Сегодня, 14:36
Была эвакуация? Белгородцы, соседствующие с Курской областью, просят ответить
Сегодня, 13:48