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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Белгородец ранен после атаки дрона на хутор Лозовая Рудка.

Три хутора в Белгородской области были атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший

11 августа 2024, 18:14
Фото: Антон Засимов / 1MI
Белгородец ранен после атаки дрона на хутор Лозовая Рудка.

Мужчина пострадал вчера от атаки украинского беспилотника в Борисовском районе

Вчера и сегодня дроны атаковали два белгородских муниципалитета. В одном из населённых пунктов в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель. Губернатор сообщил, что ранее он уезжать отказался. Также есть разрушения.

В хуторе Лозовая Рудка Борисовского района мирного жителя с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую Центральную районную больницу. Позже его перевели на машине скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода.

В том же районе, но уже в хуторе Климовое дрон-камикадзе атаковал территорию частного домовладения. У дома повреждена кровля.

В хуторе Балки Шебекинского горокруга два беспилотника взорвались рядом с частным домом — в нём повреждены окна. Также в припаркованном неподалёку легковом авто разбило стекло.

Напомним, что сегодня под обстрелом находился город Шебекино. За день там пострадало четыре человека.

Кроме того, повреждения получили несколько частных домов, пожарная машина, остановка и автобус.

Пострадали не только дома: новые последствия сегодняшних обстрелов в Шебекино
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Пострадавший#Атака#Шебекинский горокруг#Дрон-камикадзе
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