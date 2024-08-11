Три хутора в Белгородской области были атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший

Мужчина пострадал вчера от атаки украинского беспилотника в Борисовском районе

Вчера и сегодня дроны атаковали два белгородских муниципалитета. В одном из населённых пунктов в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель. Губернатор сообщил, что ранее он уезжать отказался. Также есть разрушения.