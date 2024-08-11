Три хутора в Белгородской области были атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В хуторе Лозовая Рудка Борисовского района мирного жителя с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую Центральную районную больницу. Позже его перевели на машине скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода.
В том же районе, но уже в хуторе Климовое дрон-камикадзе атаковал территорию частного домовладения. У дома повреждена кровля.
В хуторе Балки Шебекинского горокруга два беспилотника взорвались рядом с частным домом — в нём повреждены окна. Также в припаркованном неподалёку легковом авто разбило стекло.
Напомним, что сегодня под обстрелом находился город Шебекино. За день там пострадало четыре человека.
Кроме того, повреждения получили несколько частных домов, пожарная машина, остановка и автобус.