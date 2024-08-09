Взрывы вновь раздались в Белгороде

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Белгороде вновь было громко. Днём 9 августа прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщают, что на небе остались следы, свидетельствующие о работе ПВО.
Официальной информации о последствиях пока не поступало.
На момент публикации всё ещё действовала ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
Громко в Белгороде было и накануне. После нескольких взрывов в городе загорелись машины. Кроме того, разрушения после обстрела выявили в домах, детсаду, коммерческих объектах. В городе ранены двое мирных жителей.