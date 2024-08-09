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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Следы в небе над Белгородом после взрывов

Взрывы вновь раздались в Белгороде

9 августа 2024, 11:39
Фото: bel.ru
Следы в небе над Белгородом после взрывов
Громко в городе было в районе 14:20. Раздалось несколько взрывов.
Сюжет
Пво

В Белгороде вновь было громко. Днём 9 августа прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщают, что на небе остались следы, свидетельствующие о работе ПВО.

Официальной информации о последствиях пока не поступало.

На момент публикации всё ещё действовала ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

Громко в Белгороде было и накануне. После нескольких взрывов в городе загорелись машины. Кроме того, разрушения после обстрела выявили в домах, детсаду, коммерческих объектах. В городе ранены двое мирных жителей.

Детсад, дома и 61 автомобиль повреждены после сильнейшего обстрела Белгорода
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Обстрел#Дым#СВО
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