bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Осколок

Один из осколков сбитой под Белгородом цели пробил стекло в машине

5 августа 2024, 12:45
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Осколок

Белгородцы находят осколки после недавних взрывов

В понедельник в Белгородской области семь раз объявляли ракетную опасность. Во время одной из них жители слышали несколько взрывов в небе, а после того, как пришёл отбой от РСЧС, начали находить осколки сбитых в небе целей.

Сегодня в Белгороде и области весь день звучит сирена ракетной опасности. Последнюю объявили в 14:41. Пока белгородцы экстренно прятались в укрытиях, в небе прозвучало несколько взрывов.

В Сети стали появляться кадры облачков, похожих на те, что образуются после сбития воздушных целей силами ПВО. По всей видимости, сбивали их где-то над Белгородским районом, потому что скоро жители этих территорий начали находить осколки.

В частности, огромный осколок нашли жители посёлка Майский. Там же другой осколок пробил стекло в машине.

Отбой тревоги дали в 14:56.

Повреждённое стекло в автомобилеПовреждённое стекло в автомобиле
Повреждённое стекло в автомобиле
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Дождь из осколков: обломки сбитых ракет ВСУ упали в центре Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородском районе после утренней тревоги находят обломки сбитых боеприпасовНовую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя две минуты после отбояСемь объявлений о ракетной опасности и создание СЭЗ: итоги дня в Белгородской области
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Автомобиль#Майский#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Сирена#Обломки#Ракетная опасность
Подпишитесь
Число пострадавших белгородцев растёт: из-за атак ВСУ ранены ещё пять мирных жителей
Сегодня, 10:52
Как будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей
Сегодня, 08:01
Представитель ВСУ заявил, что Запад разрешил бить американскими ракетами по Белгороду
Сегодня, 10:01
Решений о ликвидации не было: что будет с трамваем в Старом Осколе?
Сегодня, 12:41
Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственность
Сегодня, 08:19
Дом белгородцев сгорел после атаки беспилотников
Сегодня, 09:53