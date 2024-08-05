Один из осколков сбитой под Белгородом цели пробил стекло в машине

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Сегодня в Белгороде и области весь день звучит сирена ракетной опасности. Последнюю объявили в 14:41. Пока белгородцы экстренно прятались в укрытиях, в небе прозвучало несколько взрывов.
В Сети стали появляться кадры облачков, похожих на те, что образуются после сбития воздушных целей силами ПВО. По всей видимости, сбивали их где-то над Белгородским районом, потому что скоро жители этих территорий начали находить осколки.
В частности, огромный осколок нашли жители посёлка Майский. Там же другой осколок пробил стекло в машине.
Отбой тревоги дали в 14:56.