Один из осколков сбитой под Белгородом цели пробил стекло в машине

Белгородцы находят осколки после недавних взрывов

В понедельник в Белгородской области семь раз объявляли ракетную опасность. Во время одной из них жители слышали несколько взрывов в небе, а после того, как пришёл отбой от РСЧС, начали находить осколки сбитых в небе целей.