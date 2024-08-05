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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

5 августа в Белгороде — праздничная дата. Однако оперативная обстановка в регионе не располагает к торжествам.

Праздник со взрывами вместо салюта: что произошло в Белгороде и регионе 5 августа?

5 августа 2024, 15:30
Фото: 1MI
5 августа в Белгороде — праздничная дата. Однако оперативная обстановка в регионе не располагает к торжествам.
Один человек погиб, ещё 10 ранены за день из-за атак на регион. Тем не менее белгородские власти пока не отказываются от планов по возвращению к очному обучению. А Белгород тем временем отмечает 81-ю годовщину освобождения — без массовых мероприятий и без салюта.

Один погибший, десять раненых

Утром под обстрел попал город Шебекино. В результате множественные слепые осколочные ранения ноги получила местная жительница. Её госпитализировали. Позже стало известно о раненом мужчине, который самостоятельно обратился за медпомощью.

Ещё четыре жителя Шебекинского округа пострадали днём из-за атаки БПЛА. Один мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног, второй — осколочное ранение поясницы, ещё у двоих жителей диагностировали баротравмы. Пострадавших доставили в больницу.

Ближе к вечеру два беспилотника атаковали ехавшие по дороге два легковых и один грузовой автомобили. Одному мужчине с баротравмой оказали медпомощь на месте.

В Краснояружском районе ВСУ ударили беспилотником по автобусу «Агро-Белогорья». Погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе агрохолдинга, жертвой атаки стал оператор Графовского свинокомплекса Василий Неверов (1979 г. р.). Ещё трое сотрудников сельхозпредприятия ранены, но от госпитализации они отказались.

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Что известно о формате обучения в школе?

Региональное министерство образования устроило опрос среди родителей школьников, чтобы узнать о предпочитаемом ими формате обучения с 1 сентября. Сегодня, 5 августа, стали известны результаты голосования.

Так, в Ровеньском и Вейделевском районах, Новооскольском округе и Мелихово Корочанского района от 96 до 99% родителей проголосовали за очное образование. Чуть меньше — от 64 до 88% — предпочли очный формат в Белгороде, Волоконовском, Белгородском, Борисовском районах, в Яковлевском и Валуйском горокругах.

В Грайворонском округе и Краснояружском районе же выход с дистанта посчитали преждевременным.

Предполагается, что в приграничных районах в 90 учреждениях продолжится удалённый формат обучения. В школах, которые находятся в более чем 20 километрах от границы, введут смешанный формат. В 54 школах Белгорода будет действовать очно-дистанционный формат, а в остальных муниципалитетах — очное обучение.

Однако, чтобы дети начали учиться очно, необходимо предоставить письменные согласия. Во время учёбы для детей будут проводить занятия по безопасности, а также построят для них маршруты «дом-укрытие-школа-укрытие-дом» и разрешат иметь с собой мобильный телефон на уроках.

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А как прошёл праздник в Белгороде?

Ежегодно 5 августа в Белгороде отмечается День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этом году массовые празднования устроить не получилось из-за неспокойной оперативной обстановки, однако кое-какие мероприятия всё же состоялись.

Так, утром в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на Меловой горе водрузили Знамя Победы. Чуть позже на улицах города открылась выставка «Белгород в сердце», которая представляет собой фотографии белгородцев, героически трудящихся на благо города.

Из Крыма в Белгород также привезли арт-объект в виде сердца, на который прикреплены около 3 тысяч различных пожеланий белгородцам от россиян. Теперь эта конструкция будет стоять в Центральном парке.

Кроме того, жителей региона поздравили не только местные чиновники, но и мэр китайского Дэчжоу Чжу Кайго и глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский.

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