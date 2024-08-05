Праздник со взрывами вместо салюта: что произошло в Белгороде и регионе 5 августа?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром под обстрел попал город Шебекино. В результате множественные слепые осколочные ранения ноги получила местная жительница. Её госпитализировали. Позже стало известно о раненом мужчине, который самостоятельно обратился за медпомощью.
Ещё четыре жителя Шебекинского округа пострадали днём из-за атаки БПЛА. Один мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног, второй — осколочное ранение поясницы, ещё у двоих жителей диагностировали баротравмы. Пострадавших доставили в больницу.
Ближе к вечеру два беспилотника атаковали ехавшие по дороге два легковых и один грузовой автомобили. Одному мужчине с баротравмой оказали медпомощь на месте.
В Краснояружском районе ВСУ ударили беспилотником по автобусу «Агро-Белогорья». Погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе агрохолдинга, жертвой атаки стал оператор Графовского свинокомплекса Василий Неверов (1979 г. р.). Ещё трое сотрудников сельхозпредприятия ранены, но от госпитализации они отказались.
Региональное министерство образования устроило опрос среди родителей школьников, чтобы узнать о предпочитаемом ими формате обучения с 1 сентября. Сегодня, 5 августа, стали известны результаты голосования.
Так, в Ровеньском и Вейделевском районах, Новооскольском округе и Мелихово Корочанского района от 96 до 99% родителей проголосовали за очное образование. Чуть меньше — от 64 до 88% — предпочли очный формат в Белгороде, Волоконовском, Белгородском, Борисовском районах, в Яковлевском и Валуйском горокругах.
В Грайворонском округе и Краснояружском районе же выход с дистанта посчитали преждевременным.
Предполагается, что в приграничных районах в 90 учреждениях продолжится удалённый формат обучения. В школах, которые находятся в более чем 20 километрах от границы, введут смешанный формат. В 54 школах Белгорода будет действовать очно-дистанционный формат, а в остальных муниципалитетах — очное обучение.
Однако, чтобы дети начали учиться очно, необходимо предоставить письменные согласия. Во время учёбы для детей будут проводить занятия по безопасности, а также построят для них маршруты «дом-укрытие-школа-укрытие-дом» и разрешат иметь с собой мобильный телефон на уроках.
Ежегодно 5 августа в Белгороде отмечается День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этом году массовые празднования устроить не получилось из-за неспокойной оперативной обстановки, однако кое-какие мероприятия всё же состоялись.
Так, утром в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на Меловой горе водрузили Знамя Победы. Чуть позже на улицах города открылась выставка «Белгород в сердце», которая представляет собой фотографии белгородцев, героически трудящихся на благо города.
Из Крыма в Белгород также привезли арт-объект в виде сердца, на который прикреплены около 3 тысяч различных пожеланий белгородцам от россиян. Теперь эта конструкция будет стоять в Центральном парке.
Кроме того, жителей региона поздравили не только местные чиновники, но и мэр китайского Дэчжоу Чжу Кайго и глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский.