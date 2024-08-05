Праздник со взрывами вместо салюта: что произошло в Белгороде и регионе 5 августа?

Один человек погиб, ещё 10 ранены за день из-за атак на регион. Тем не менее белгородские власти пока не отказываются от планов по возвращению к очному обучению. А Белгород тем временем отмечает 81-ю годовщину освобождения — без массовых мероприятий и без салюта.

Один погибший, десять раненых Что известно о формате обучения в школе? А как прошёл праздник в Белгороде?