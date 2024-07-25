Увидел раненого, получил инструкцию, спас жизнь: белгородцев консультируют при ЧП

Белгородцы с мая получили более 600 консультаций при вызове скорой

Оператор консультирует того, кто вызывает медиков, как оказать первую помощь пострадавшему. Такое сопровождение вызова скорой действует в регионе с мая. Об одном из случаев, когда удалось спасти жизнь раненому в приграничье, рассказал губернатор.