Увидел раненого, получил инструкцию, спас жизнь: белгородцев консультируют при ЧП

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Белгородской области действует услуга сопровождения вызова скорой помощи. Её ввели в мае. С тех пор белгородцы получили по телефону более 600 консультаций.
Схема работает так: человек вызывает скорую помощь пострадавшему, например, при ЧП. Пока едут медики, оператор на линии рассказывает, как оказать первую помощь.
Такой услугой воспользовался житель Октябрьского в Белгородском районе. Прохожий увидел раненого человека без сознания. Он вызывал скорую помощь и попутно получил консультацию о том, как наложить повязку и остановить кровотечение, рассказал глава региона.
Напомним, что машины скорой помощи ранее решили оснастить системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие установки помогают обнаруживать беспилотники и предотвращать атаки на автомобили. Машины с РЭБ уже работают в нескольких районах приграничья.