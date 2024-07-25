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Скорая помощь

Увидел раненого, получил инструкцию, спас жизнь: белгородцев консультируют при ЧП

25 июля 2024, 06:26
Фото: 1MI
Скорая помощь

Белгородцы с мая получили более 600 консультаций при вызове скорой

Оператор консультирует того, кто вызывает медиков, как оказать первую помощь пострадавшему. Такое сопровождение вызова скорой действует в регионе с мая. Об одном из случаев, когда удалось спасти жизнь раненому в приграничье, рассказал губернатор.

В Белгородской области действует услуга сопровождения вызова скорой помощи. Её ввели в мае. С тех пор белгородцы получили по телефону более 600 консультаций.

Схема работает так: человек вызывает скорую помощь пострадавшему, например, при ЧП. Пока едут медики, оператор на линии рассказывает, как оказать первую помощь.

Такой услугой воспользовался житель Октябрьского в Белгородском районе. Прохожий увидел раненого человека без сознания. Он вызывал скорую помощь и попутно получил консультацию о том, как наложить повязку и остановить кровотечение, рассказал глава региона.

Напомним, что машины скорой помощи ранее решили оснастить системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие установки помогают обнаруживать беспилотники и предотвращать атаки на автомобили. Машины с РЭБ уже работают в нескольких районах приграничья.

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#Белгородская область#Медицина#Пострадавшие#Консультации#Скорая помощь#Новости Белгорода#Сопровождение#Белгород#Вячеслав Гладков#Первая помощь
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