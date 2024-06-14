Мурашко назвал белгородских медиков «гениальными и талантливейшими людьми»

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Лучших медиков страны наградили премией «Призвание». Церемония состоялась в Центральном академическом театре Российской армии. Награждение проходило по восьми номинациям.
Белгородские медики стали лауреатами в номинации за оказание помощи пострадавшим во время войн, стихийных бедствий и катастроф. Также среди лауреатов были врачи скорой помощи из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, Курской области.
Государственную награду станции скорой помощи Белгорода вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр назвал медиков Белгорода, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона гениальными и талантливыми людьми.
Люди, которые не только в белых халатах, но и в касках, в бронежилетах и на машинах со средствами радиоэлектронной борьбы. <…> Бригады, которые спасают жизни, летят на большой скорости между воронок, действительно на ходу заводят сердце и спасают многие жизни. Им искренняя благодарность.
Михаил Мурашко