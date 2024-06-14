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Врачи станции скорой помощи Белгорода стали лауреатами госпремии «Призвание»

Мурашко назвал белгородских медиков «гениальными и талантливейшими людьми»

14 июня 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney

Врачи станции скорой помощи Белгорода стали лауреатами госпремии «Призвание»

В преддверии Дня медицинского работника отметили лучших медиков России. Награждение проводилось по восьми номинациям. Среди получивших премии оказались и белгородские медики, пишет ТАСС.

Лучших медиков страны наградили премией «Призвание». Церемония состоялась в Центральном академическом театре Российской армии. Награждение проходило по восьми номинациям.

Белгородские медики стали лауреатами в номинации за оказание помощи пострадавшим во время войн, стихийных бедствий и катастроф. Также среди лауреатов были врачи скорой помощи из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, Курской области.

Государственную награду станции скорой помощи Белгорода вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр назвал медиков Белгорода, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона гениальными и талантливыми людьми.

Люди, которые не только в белых халатах, но и в касках, в бронежилетах и на машинах со средствами радиоэлектронной борьбы. <…> Бригады, которые спасают жизни, летят на большой скорости между воронок, действительно на ходу заводят сердце и спасают многие жизни. Им искренняя благодарность.
Михаил Мурашко
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#Алина Харина#Белгородская область#Медицина#Скорая помощь#Медики#Новости Белгорода#Награждение#Белгород#Михаил Мурашко
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