Мурашко назвал белгородских медиков «гениальными и талантливейшими людьми»

Белгородские медики стали лауреатами в номинации за оказание помощи пострадавшим во время войн, стихийных бедствий и катастроф. Также среди лауреатов были врачи скорой помощи из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, Курской области.