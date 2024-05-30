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Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области

Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области

30 мая 2024, 09:03
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой медицинской помощи Белгородской области за проявленное мужество и самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в экстремальных условиях. Об этом сообщают РИА Новости.

Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой медицинской помощи Белгородской области. Награду вручили за проявленное мужество и самоотверженность при оказании медицинской помощи людям, которые оказались в чрезвычайных, экстремальных условиях.

С указом президента о награждении можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Станция скорой медицинской помощи Белгородской области“», — сказано в документе.
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