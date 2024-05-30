Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой медицинской помощи Белгородской области за проявленное мужество и самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в экстремальных условиях. Об этом сообщают РИА Новости.

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