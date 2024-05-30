Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой медицинской помощи Белгородской области. Награду вручили за проявленное мужество и самоотверженность при оказании медицинской помощи людям, которые оказались в чрезвычайных, экстремальных условиях.
С указом президента о награждении можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Станция скорой медицинской помощи Белгородской области“», — сказано в документе.